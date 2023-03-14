Кому в Минске и области отключат свет в марте. График и список адресов
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В Минскэнерго рассказали, по каким адресам в столице и Минской области планируют отключать свет с 14 по 28 марта. График появился на сайте предприятия.
Так, в Минске запланировали отключать электричество всего по 20 адресам.
14 марта:
ул. Солтыса 187 к5 — с 9:00 до 17:00.
15 марта:
ул. Солтыса 187 — с 9:00 до 17:00.
16 марта:
ул. Лынькова 35 — с 9:00 до 17:00.
17 марта:
ул. Кольцова 26 — с 9:00 до 17:00.
21 марта:
- ул. Героев 120-й дивизии 2 — с 9:00 до 17:00;
- ул. Карвата 61-101 — с 9:00 до 17:00;
- ул. Мазурова 27 — с 9:00 до 17:00;
- ул. Панченко 76, 78, 80 — с 9:00 до 17:00;
- ул. Пономарева 9а — с 9:00 до 17:00.
22 марта:
- ул. Виноградная 4 — с 9:00 до 16:00;
- ул. Героев 120-й дивизии 2 — с 9:00 до 17:00;
- ул. Масюковщина 58-88ч, 63-73н — с 10:00 до 16:00;
- ул. Пономарева 9а — с 9:00 до 17:00;
- ул. Сосновый Бор 9 — с 10:00 до 16:00.
23 марта:
- ул. Героев 120-й дивизии 8, 10 — с 9:00 до 16:00;
- ул. Масюковщина 58-88ч, 63-73н — с 10:00 до 16:00;
- ул. Налибокская 34 — с 9:00 до 16:00;
- пр-т Партизанский 148, 156б, 156 — с 9:00 до 17:00.
28 марта:
ул. Солтыса 187, 187 к1, 187 к3 — с 9:00 до 17:00.
Отключения света в Минской области
Минскэнерго планирует отключать электричество и по Минской области. Список адресов (около 400) можно посмотреть по ссылке.
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Темы: #Общество #Минск #Минская область