Кому в Минске и области отключат свет в марте. График и список адресов

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Опубликовано: 14.03.2023 12:02 , Обновлено: 14.03.2023

В Минскэнерго рассказали, по каким адресам в столице и Минской области планируют отключать свет с 14 по 28 марта. График появился на сайте предприятия.

Так, в Минске запланировали отключать электричество всего по 20 адресам.

14 марта:

ул. Солтыса 187 к5 — с 9:00 до 17:00.

15 марта:

ул. Солтыса 187 — с 9:00 до 17:00.

16 марта:

ул. Лынькова 35 — с 9:00 до 17:00.

17 марта:

ул. Кольцова 26 — с 9:00 до 17:00.

21 марта:

ул. Героев 120-й дивизии 2 — с 9:00 до 17:00;

ул. Карвата 61-101 — с 9:00 до 17:00;

ул. Мазурова 27 — с 9:00 до 17:00;

ул. Панченко 76, 78, 80 — с 9:00 до 17:00;

ул. Пономарева 9а — с 9:00 до 17:00.

22 марта:

ул. Виноградная 4 — с 9:00 до 16:00;

ул. Героев 120-й дивизии 2 — с 9:00 до 17:00;

ул. Масюковщина 58-88ч, 63-73н — с 10:00 до 16:00;

ул. Пономарева 9а — с 9:00 до 17:00;

ул. Сосновый Бор 9 — с 10:00 до 16:00.

23 марта:

ул. Героев 120-й дивизии 8, 10 — с 9:00 до 16:00;

ул. Масюковщина 58-88ч, 63-73н — с 10:00 до 16:00;

ул. Налибокская 34 — с 9:00 до 16:00;

пр-т Партизанский 148, 156б, 156 — с 9:00 до 17:00.

28 марта:

ул. Солтыса 187, 187 к1, 187 к3 — с 9:00 до 17:00.

Отключения света в Минской области

Минскэнерго планирует отключать электричество и по Минской области. Список адресов (около 400) можно посмотреть по ссылке.

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