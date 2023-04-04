Кому из белорусов отключат свет с 4 по 14 апреля? График и список адресов
Белорусские энергетические предприятия предупредили жителей страны о плановых отключениях электричества в апреле. И опубликовали графики со списком адресов. У кого и когда не будет света?
Минск и Минская область
«Минскэнерго» показало график отключения электроэнергии в столице и Минской области на своем сайте.
Так, в Минске планируют отключить свет более чем по 20 адресам.
4 апреля:
- пер. 1-й Холмогорский 11-13 н — с 09:00 до 17:00;
- пер. 2-й Переходный 1-39 н, 10-18 ч — с 09:00 до 17:00;
- пер. 2-й Холмогорский 2 — с 09:00 до 17:00;
- пер. 2-й Холмогорский 3-27 н — с 09:00 до 17:00;
- ул. Белинского 23, 04.04.2023 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Восточная 107 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Дворищи 1-25 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Корш-Саблина 2 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Малявки 7-13а — с 09:00 до 17:00;
- ул. Переходная 28-30 ч — с 09:00 до 17:00;
- ул. Радиальная 28-34 ч — с 09:00 до 17:00;
- ул. Радиальная 34 к1 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Солтыса 69-81 н — с 09:00 до 17:00;
- ул. Таежная 2-34 ч, 1-35 н — с 09:00 до 17:00;
- ул. Холмогорская 47 к1, 53 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Холмогорская 46-58 ч — с 09:00 до 17:00.
5 апреля:
- ул. Белинского 23 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Вирская 9-47 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Восточная 107 — с 09:00 до 17:00;
- г. Минск, ул. Корш-Саблина 2 — с 09:00 до 17:00.
6 апреля:
- ул. Герасименко 1а — с 09:00 до 17:00;
- ул. Осипенко 4, 6, 8 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Червякова 25 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Чкалова 12 — с 09:00 до 17:00.
7 апреля:
- ул. Осипенко 4, 6, 8 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Червякова 25 — с 09:00 до 17:00.
10 апреля:
- ул. Мирошниченко 47, 49, 51, 53 — с 09:00 до 17:00.
11 апреля:
- ул. Мирошниченко 47, 49, 51, 53 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Якубовского 48/1, 48/2, 50, 54, 56 — с 09:00 до 17:00.
13 апреля:
- ул. М. Богдановича 124, 128, 130 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Тургенева 1, 13.04.2023 — с 09:00 до 17:00;
14 апреля:
- ул. М. Богдановича 124, 128, 130 — с 09:00 до 17:00;
- г. Минск, ул. Тургенева 1 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии ожидает и жителей Минской области. По каким адресам — смотрите по ссылке.
Витебская область
«Витебскэнерго» также опубликовал на своем сайте таблицу с датой и временем отключения света. Это затронет жителей многих районов.
Ищите свой адрес по ссылке.
Могилевская область
Графики плановых отключений по филиалам электрических сетей РУП «Могилевэнерго» можно посмотретьздесь.
Гомельская область
Информацию о планируемых отключениях электроэнергии в Гомельской области в апреле ищите по этой ссылке.
Брестская область
Что касается Брестской области, то «Брестэнерго» также опубликовал графики отключений по районам. Их можно посмотреть тут.
Гродненская область
На сайте «Гродноэнерго» также предупредили о плановых работах в области с отключением электрической энергии. По каким адресам — смотрите по ссылке.