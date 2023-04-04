Кому из белорусов отключат свет с 4 по 14 апреля? График и список адресов

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.04.2023 10:03 , Обновлено: 04.04.2023

Белорусские энергетические предприятия предупредили жителей страны о плановых отключениях электричества в апреле. И опубликовали графики со списком адресов. У кого и когда не будет света?

Минск и Минская область

«Минскэнерго» показало график отключения электроэнергии в столице и Минской области на своем сайте.

Так, в Минске планируют отключить свет более чем по 20 адресам.

4 апреля:

пер. 1-й Холмогорский 11-13 н — с 09:00 до 17:00;

пер. 2-й Переходный 1-39 н, 10-18 ч — с 09:00 до 17:00;

пер. 2-й Холмогорский 2 — с 09:00 до 17:00;

пер. 2-й Холмогорский 3-27 н — с 09:00 до 17:00;

ул. Белинского 23, 04.04.2023 — с 09:00 до 17:00;

ул. Восточная 107 — с 09:00 до 17:00;

ул. Дворищи 1-25 — с 09:00 до 17:00;

ул. Корш-Саблина 2 — с 09:00 до 17:00;

ул. Малявки 7-13а — с 09:00 до 17:00;

ул. Переходная 28-30 ч — с 09:00 до 17:00;

ул. Радиальная 28-34 ч — с 09:00 до 17:00;

ул. Радиальная 34 к1 — с 09:00 до 17:00;

ул. Солтыса 69-81 н — с 09:00 до 17:00;

ул. Таежная 2-34 ч, 1-35 н — с 09:00 до 17:00;

ул. Холмогорская 47 к1, 53 — с 09:00 до 17:00;

ул. Холмогорская 46-58 ч — с 09:00 до 17:00.

5 апреля:

ул. Белинского 23 — с 09:00 до 17:00;

ул. Вирская 9-47 — с 09:00 до 17:00;

ул. Восточная 107 — с 09:00 до 17:00;

г. Минск, ул. Корш-Саблина 2 — с 09:00 до 17:00.

6 апреля:

ул. Герасименко 1а — с 09:00 до 17:00;

ул. Осипенко 4, 6, 8 — с 09:00 до 17:00;

ул. Червякова 25 — с 09:00 до 17:00;

ул. Чкалова 12 — с 09:00 до 17:00.

7 апреля:

ул. Осипенко 4, 6, 8 — с 09:00 до 17:00;

ул. Червякова 25 — с 09:00 до 17:00.

10 апреля:

ул. Мирошниченко 47, 49, 51, 53 — с 09:00 до 17:00.

11 апреля:

ул. Мирошниченко 47, 49, 51, 53 — с 09:00 до 17:00;

ул. Якубовского 48/1, 48/2, 50, 54, 56 — с 09:00 до 17:00.

13 апреля:

ул. М. Богдановича 124, 128, 130 — с 09:00 до 17:00;

ул. Тургенева 1, 13.04.2023 — с 09:00 до 17:00;

14 апреля:

ул. М. Богдановича 124, 128, 130 — с 09:00 до 17:00;

г. Минск, ул. Тургенева 1 — с 09:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии ожидает и жителей Минской области. По каким адресам — смотрите по ссылке.

Витебская область

«Витебскэнерго» также опубликовал на своем сайте таблицу с датой и временем отключения света. Это затронет жителей многих районов.

Ищите свой адрес по ссылке.

Могилевская область

Графики плановых отключений по филиалам электрических сетей РУП «Могилевэнерго» можно посмотретьздесь.

Гомельская область

Информацию о планируемых отключениях электроэнергии в Гомельской области в апреле ищите по этой ссылке.

Брестская область

Что касается Брестской области, то «Брестэнерго» также опубликовал графики отключений по районам. Их можно посмотреть тут.

Гродненская область

На сайте «Гродноэнерго» также предупредили о плановых работах в области с отключением электрической энергии. По каким адресам — смотрите по ссылке.