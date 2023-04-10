Кому из белорусов отключат свет с 10 по 21 апреля? Список адресов

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Опубликовано: 10.04.2023 12:56 , Обновлено: 10.04.2023

С 10 по 21 апреля белорусов по всей стране традиционно ждут отключения электроэнергии. Света временно не будет у жителей областей из-за плановых работ. На сайтах энергопредприятий опубликовали графики и список адресов.

Минск и Минская область

Предприятие «Минскэнерго» традиционно опубликовало график отключения электроэнергии в столице и Минской области на своем сайте.

Например, с 10 по 20 апреля в Минске без света временно останутся жители нескольких десятков домов.

10 апреля

ул. Мирошниченко, 47, 49, 51, 53 — с 09:00 до 17:00;

11 апреля

ул. Великоморская, 1—4 — с 09:00 до 17:00;

пер. Дачный, 2 — с 09:00 до 17:00;

ул. Жилуновича, 16, 20, 22, 26—30 (четн.) — с 09:00 до 17:00;

ул. Корицкого, 3—7 (нечетн.), 4—10 (четн.) — с 09:00 до 17:00;

ул. Либавороменская, 29—35 — с 09:00 до 17:00;

ул. Мирошниченко, 47, 49, 51, 53 — с 09:00 до 17:00;

ул. Народная, 36—40 (четн.), 44, 46 — с 09:00 до 17:00;

ул. Плеханова, 11—27 (нечетн.) — с 09:00 до 17:00;

ул. Тухачевского, 13, 15, 19, 21 — с 09:00 до 17:00;

ул. Физкультурная, 8 — с 09:00 до 17:00;

ул. Якубовского, 48/1, 48/2, 50, 54, 56 — с 09:00 до 17:00.

12 апреля

ул. Антонова, 1, 4—30 (четн.) — с 10:00 до 15:00;

ул. Грекова, 1, 3 — с 10:00 до 17:00;

ул. Долгиновский тракт, 173—181 —с 10:00 до 15:00;

ул. Кулешова, 14 — с 09:00 до 17:00;

пер. Одинцова, 3, 5 — с 09:00 до 13:00;

пр-т Победителей, 133 — с 10:00 до 11:00;

ул. Сурикова, 23 — с 09:00 до 12:00;

ул. Тухачевского, 32, 38—48 (четн.), 46а — с 09:00 до 17:00.

13 апреля

ул. Горецкого, 19, 21, 23 — — с 09:00 до 14:00;

ул. Жуковского, 1, 3, 5/1, 5/2 — с 09:00 до 17:00;

ул. Левкова, 4 — с 09:00 до 17:00;

ул. Лынькова, 87/2, 99в — с 09:00 до 16:00;

ул. М. Богдановича, 124, 128, 130 — с 09:00 до 17:00;

ул. Могилевская, 32, 34/2 — с 09:00 до 17:00;

пр-т. Партизанский, 41а — с 09:00 до 17:00;

ул. Рябиницкая, 33—43 (нечетн.), 40—48 (четн.) — с 10:00 до 16:00;

ул. Тургенева, 1 — с 09:00 до 17:00;

ул. Шаранговича, 27, 29 — с 09:00 до 14:00;

14 апреля

ул. М. Богдановича, 124, 128, 130 — с 09:00 до 17:00;

ул. Тургенева, 1 — с 09:00 до 17:00.

17 апреля

ул. Л. Беды, 13, 19, 21 — с 09:00 до 17:00;

ул. Некрасова, 17, 19 — с 09:00 до 17:00;

пер. Стебенева, 3, 4, 5, 9а, 6 — с 09:00 до 17:00.

18 апреля

пер. 1-ый Васнецова 1-15 н, 2-16 (четн.) — с 09:00 до 17:00;

пер. 2-ой Васнецова 1-15 н, 2-16 (четн.) — с 09:00 до 17:00;

ул. Васнецова 32, 49 — с 09:00 до 17:00;

ул. Л.Беды 13, 19, 21 — с 09:00 до 17:00;

ул. Некрасова 17, 19 — с 09:00 до 17:00;

ул. Радужная 17, 19 — с 09:00 до 17:00;

пер. Стебенева 3, 4, 5, 9а, 6 — с 09:00 до 17:00;

ул. Сурикова 3, 3а, 3а к1, 3в — с 09:00 до 17:00;

ул. Тухачевского 18-20 ч, 22 — с 09:00 до 17:00.

19 апреля

ул. Брилевская 46 — с 09:00 до 17:00;

ул. Вирская 44б — с 09:00 до 17:00;

ул. Лобанка 28/1, 28/2, 32, 34 — с 9:00 до 13:00;

ул. Одинцова 97, 99, 109 — с 9:00 до 13:00;

ул. Одинцова 28/1, 28/2, 32, 34 — с 12:00 до 17:00;

ул. Одинцова 97, 99, 109 — с 12:00 до 17:00.

20 апреля

ул. Брилевская 46 — с 09:00 до 17:00;

ул. Вирская 44б — с 09:00 до 17:00;

ул. Волжская 13-25 н, 31, 16-26 ч — с 09:00 до 17:00;

пр. Котовского 36, 37 — с 09:00 до 17:00;

ул. Котовского 29, 31, 47-57 н, 52, 54, 56 — с 09:00 до 17:00;

ул. Омельянюка 3, 5-7 н, 13, 14, 15, 17, 19 — с 09:00 до 17:00;

ул. Радиальная 7 — с 09:00 до 17:00;

ул. Сухаревская 51, 55, 59, 61 — с 09:00 до 17:00;

ул. Центральная 27-37 н, 43, 45 — с 09:00 до 17:00;

ул. Челюскинцев 45-53 н, 57-65 н, 68, 69, 70, 71-74, 77, 84-94 ч — с 09:00 до 17:00.

По каким адресам энергопредприятие планирует отключать свет в Минской области, смотрите по ссылке.

Брестская область

«Брестэнерго» также опубликовал графики отключений по районам Брестской области. Их можно посмотреть здесь.

Витебская область

Список адресов и график отключения электроэнергии в Витебской области можно найти по этой ссылке в разделе “плановые отключения” на главной странице.

Гродненская область

Что касается Гродненской области, то о плановых работа с отключением света предупредили на сайте «Гродноэнерго». Адреса и график ищите здесь.

Гомельская область

Информацию о планируемых отключениях электроэнергии в Гомельской области в апреле ищите по этой ссылке.

Могилевская область

Графики плановых отключений по филиалам электрических сетей РУП «Могилевэнерго» можно посмотретьздесь.