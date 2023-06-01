Кому из белорусов отключат горячую воду в июне? График и список адресов

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Опубликовано: 01.06.2023 14:08 , Обновлено: 01.06.2023

В июне 2023 года белорусов традиционно ждут отключения горячей воды. Ее не будет у жителей областей из-за плановых работ. На сайтах энергопредприятий и теплосетей опубликовали графики и списки адресов.

Минск

[info_b]Чтобы быстро проверить, есть ли ваш дом в списке, нажмите Ctrl + F (на Windos) или Cmd + F (на MacOS) и введите название улицы.[/info_b]

С 6 июня

2-й Прилукский пер., 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 11;

3-й Короткий пер., 5;

Бетонный проезд, 1, 3, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 31, 33, 15, 19;

пер. Козлова, 25;

ул. Платонова, 20а;

пер. Твердый 1-й, 5, 6, 11;

пр. Жукова, 3;

ул. Бельского, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 60, 61, 65, 67, 69;

ул. Ботаническая, 3, 5, 7, 7а, 17, 19, 21, 23, 25, 4, 4а, 5а, 6, 6а, 9, 10, 13, 15; ул. Бровки, 21 к. 2, 25, 30, 32, 32а, 32Б, 40;

ул. Волоха, 53, 53а, 53Б, 55, 57, 59;

ул. Гикало, 20Б;

ул. Глаголева, 31, 37, 39, 39а, 41, 42;

ул. Гурского, 26, 28, 30, 32, 38, 42, 44, 46, 48, 56, 11, 11а, 15, 17;

ул. Долгобродская, 1;

ул. К. Либкнехта, 114, 116, 118, 120, 122, 128, 128в, 130;

ул. Карпова, 12, 16;

ул. Козлова, 23, 23а, 25, 25а, 26, 26 к. 8, 27а, 28, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35; ул. Лермонтова, 47;

ул. Одоевского, 93, 95, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 113;

ул. Платонова, 10, 12а, 12Б, 14Б, 18, 20, 20а, 20Б, 20Б к.1;

ул. Пономаренко, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 35а, 43, 52, 54, 56;

ул. Прилукская, 42, 44, 46;

ул. Р. Люксембург, 205;

ул. Тышкевичей, 1;

ул. Харьковская, 71;

ул. Я. Мавра, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 66а, 68.

1-й пер. Окрестина, 36, 36а; 38;

ул. Бельского, 39 к. 1, 2, 3; 41, 60; в/часть 3214;

ул. Волоха, 45, 47, 49, 51;

ул. Гурского, 21 к. 1, 2; 23, 23а; 31, 33, 35, 37, 37а; 39, 41, 43, 43а; 45;

ул. К. Либкнехта, 112;

ул. Кулибина, 9, 11;

ул. Лермонтова, 43, 45, 49;

Независимости пр., 191, 191а, Б, е, ж;

ул. Прилукская, 46, 46а; 48, 50, 60;

ул. Уручская, 1, 2, 3, 4, 4а; 5, 5а; 6, 6а, Б; 7, 8, 9, 10, 11, 11а; 13, 15, 17.

С 7 июня

Логойский тр., 2, 4, 6, 8, 10;

пер. Калинина, 12, 16, 14, 9;

пер. Ломоносова, 3, 5;

пер. Чайковского, 3;

пр. Независимости, 95, 88, 92, 94, 95а, 96, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 84, 84/1, 84а, 86, 86Б, 115, 115а, 97, 99, 101, 102а;

проезд Чайковского, 4, 6;

ул. Белинского, 10, 17а, 19, 21, 3, 8а, 11, 17 к. 1, 17 к. 2, 15, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18;

ул. Волгоградская, 11, 19Б, 1а, 1 к. 3, 1 к. 4, 3, 5, 21а, 27Б, 33, 65а,1 к. 2, 35а, 12, 2а, 3а, 4а, 6, 6а, 6, 9, 19а, 21, 21Б, 23, 25, 25а, 25Б, 27, 27а, 29, 31, 31а, 34, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61, 61а, 63, 64, 65, 67, 82 к. 1, 86;

ул. Восточная, 22 к. 1, 22 к. 2, 24, 26, 28 к. 1, 28 к. 2, 30, 32 к. 1, 32 к. 2, 36, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 72, 74, 127, 40, 48, 54а, 26а;

ул. К. Чорного, 31;

ул. Калинина, 18, 20, 22, 30б, 30а;

ул. Кедышко 14Б, 10 к. 1, 10 к. 2, 12а, 16а, 4, 6а, 11, 13а, 19, 19а, 2, 6, 8, 12, 14, 14а, 16, 18, 27, 33а, 26а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 13, 15, 15а, 17, 17а, 23а;

ул. Кнорина, 1, 1а, 14, 14а, 17, 9, 3, 4, 4а, 5, 6, 6Б, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 10а, 10Б, 11, 12, 12а, 12Б, 13, 15, 15а, 16, 17а, 17д;

ул. Кутузова, 1;

ул. Л.Беды, 2, 4 к. 1;

ул. Ломоносова, 12, 3, 5, 4, 6, 8;

ул. Макаенка, 3, 5, 12а, 12Б, 12в, 12г, 12д, 12е, 12ж, 12к, 12л, 13а, 14а, 15, 12, 13, 14, 17, 17б, 17в, 19, 21, 23, 23а, 27, 4, 8,12, 11, 29;

ул. Мележа, 1, 3;

ул. Натуралистов, 4, 5, 6, 8, 10, 12;

ул. Некрасова, 4, 5а, 3, 3а, 5, 7, 9, 8, 10, 12;

ул. Новгородская, 13, 3, 7, 9;

ул. Олешева, 3;

ул. Парниковая, 17а, 19а;

ул. Подлесная, 83;

ул. Севастопольская, 121;

ул. Скорины, 15, 6б, 10, 13, 14, 15, 16, 16а, 20, 24, 8 к. 1, 8 к. 2, 12;

ул. Суворова, 18, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48а, 50;

ул. Толбухина, 12, 14, 16, 12а, 6, 8, 10, 14а, 16а, 18, 21, 23;

ул. Филимонова, 29, 31, 33, 25в, 23, 25;

ул. Чайковского, 7;

ул. Чернышевского, 10а;

ул. Черняховского, 3а;

ул. Я. Коласа, 38, 40, 42, 41, 47 к. 2, 57 к. 3, 67а, 39а,73, 43 к. 3, 39, 43 к. 1, 43 к. 2, 45 к. 1, 45 к. 2, 45 к. 3, 47 к. 1, 49, 51 к. 1, 51 к. 2, 53 к. 1, 53 к. 2, 55 к. 1, 55 к. 2, 57 к. 1, 57 к. 2, 59 к. 1, 59 к. 2, 61 к. 1, 61 к. 2, 63, 65, 65 к. 2, 67, 69, 48, 50 к. 1, 50 к. 2, 50 к. 3;

Калинина пер., 3, 4, 5, 5а; 6, 7;

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25, 24, 26, 28, 32, 34;

Калининградский пер. 19а; 21;

ул. Космонавтов, 20, 22;

ул. Купревича, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5; 2, 3, 3в; 3/2; 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6; 7, 8/2; 10, 12, 14, 16, 18;

Независимости пр., 164, 168 к. 1, 2, 3; 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182;

ул. Никифорова, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51;

ул. Программистов, 3, 9, 11;

ул. Руссиянова, 1, 3 к. 1, 2, 3; 4, 5 к. 1, 2, 3; 6, 7, 7а; 8, 9, 10, 11, 12, 13 к. 1, 2, 3, 4; 14, 15, 15 к. 2; 16, 17, 18, 21, 21а; 23, 24, 25, 26, 27 к. 1, 2, 3; 28, 29 к. 1, 2; 30 к. 1, 2; 32 к. 1, 2; 36, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54;

ул. Стариновская, 2, 4;

ул. Ф. Скорины, 34, 36, 37, 38, 39, 39а; 40, 41, 41а, Б; 43, 43а; 44, 45, 45А; 46, 47, 50, 51, 51Б; 52;

ул. Шугаева, 3 к. 1, 2, 3, 4; 7, 9, 11, 13 к. 1, 2, 3; 15 к. 1, 2; 17 к. 1, 2, 3; 17Б; 19 к. 1, 2, 3; 21, 21 к. 1, 2; 23 к. 1, 2; 25, 27;

ул. Белинского, 9, 11, 18;

ул. Волгоградская 12, 69;

ул. Восточная, 64, 66, 68;

ул. К.Чорного, 27, 33А, Б, 35;

Калинина пер., 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8А;

ул. Калинина 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34;

Логойский тр., 1А,Б; 1Б/1; 1 к. 1, 2, 4; 3, 5, 7, 9, 11, 15 к. 1, 2, 3, 4;

ул. Ломоносова, 4, 10, 12;

ул. Лукьяновича 2А; 2, 3, 4, 4Б;

ул. Макаенка 13Б; 15А, Б, В;

ул. Мележа 4;

ул. Олешева 1;

ул. Толбухина 17, 19;

ул. Я.Колоса, 48, 51 к. 1; 52, 53 к. 1,3; 55 к. 1.

С 10 июня

ул. Белинского, 9, 11, 18;

ул. Волгоградская, 12, 69;

ул. Восточная, 64, 66, 68;

ул. К. Чорного, 27, 33а, Б; 35;

Калинина пер., 4, 6, 6А; 8а;

ул. Калинина, 20, 22;

Логойский тр., 1а, Б; 1Б/1; 1 к. 1, 2, 4; 3, 5, 7, 9, 11, 15 к. 1, 2, 3, 4;

ул. Ломоносова, 4, 10, 12;

ул. Лукьяновича, 2а; 2, 3, 4, 4Б;

ул. Макаенка, 13Б; 15а, Б, в;

ул. Мележа, 4;

ул. Олешева, 1;

ул. Толбухина, 17, 19;

ул. Я. Коласа, 48, 51 к. 1; 52, 53 к. 1, 3; 55 к. 1.

С 12 июня

ул. Веснинка, 16;

Победителей пр., 112.

С 13 июня

бульвар Тракторостроителей, 3, 5;

пер. 2-й Фабричный, 9;

пер. Броневой, 1, 3, 5, 5а, 4, 9, 10, 10а, 12, 13, 15;

пер. Велосипедный, 5, 6, 6 к. 3-1, 6 к. 3–2, 7, 8, 10;

пер. Войсковый, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

пер. Казарменный, 3, 4, 5, 5а;

пер. Клумова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27;

пер. Музыкальный, 3, 5;

пер. Нагорный, 6б;

пер. Рабочий, 1, 3, 4, 5, 6;

пер. Стахановский, 2, 3, 5;

пер. Щербакова, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12;

пл. Октябрьская, 1;

пл. Свободы, 2а, 23, 23а;

пр. Независимости, 24, 25, 25а, 27, 26, 28, 27а, 29, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42;

пр. Партизанский, 1, 2, 2 к. 4, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6д, 7, 9, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25а, 27а, 29а, 31, 33;

проезд. Клубный, 1, 3;

ст. метро «Пролетарская»;

ул. Азгура, 1, 1а, 1Б, 3, 4, 5;

ул. Андреевская, 3, 3 к. 2, 4, 5 к. 2, 7 к. 1, 7 к. 2, 11;

ул. Антоновская, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14Б, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32;

ул. Берестянская, 2, 3, 4, 5, 6;

ул. Буденного, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;

ул. Бядули, 2, 2 к. 2, 2 к. 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

ул. Велозаводская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

ул. Гаруна, 10;

ул. Герцена, 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Голубка, 3;

ул. Грицевца, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13;

ул. Долгобродская, 24, 26, 28, 30;

ул. З. Горка, 3, 4, 4 к. 1, 4 к. 3;

ул. Заводская, 8, 10;

ул. Захарова, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 50Б, 50д, 52 к. 2, 52 к. 1, 53, 50в, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 65 к. 1, 67 к. 1, 67 к. 2, 69, 72, 74, 77а, 68, 73а, 76, 104;

ул. Зыбицкая, 2, 3, 4, 6, 9, 10;

ул. Ивановская, 34, 37, 38, 39, 43, 43а, 41, 50;

ул. Интернациональная, 21, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 33Б, 33в, 35а, 36, 40;

ул. К. Маркса, 38, 40, 42, 43, 45, 50;

ул. Казимировская, 5;

ул. Казинца, 52а;

ул. Каменногорская, 68, 70, 92, 106, 114;

ул. Каролинская, 2;

ул. Кирилла и Мефодия, 3, 4, 5, 6, 8;

ул. Кирова, 18, 26, 43, 49, 51;

ул. Клумова, 3, 5, 5а, 7, 11, 20, 23, 25;

ул. Козлова, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ул. Колесникова, 3, 4, 4А, 10, 12, 14, 34, 38;

ул. Кошевого, 1, 2, 2а, 3, 5, 8, 10, 12, 18, 24, 26, 28, 30;

ул. Красноармейская, 3, 3а, 4, 6, 7, 7а, 9, 8, 10, 11, 13, 15, 16а, 16, 19, 20а, 21, 21а, 22а, 24, 26, 35, 36, 37, 22, 24а, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а;

ул. Кунцевщина, 10, 18, 20а, 24;

ул. Ленина, 27;

ул. Лещинского, 9, 21, 31 к. 1;

ул. Лидская, 8, 24;

ул. Марьевская, 5, 5а, 7а;

ул. Матусевича, 75, 79, 86, 88, 90;

ул. Нагорная, 12;

ул. Налибокская,1;

ул. Нахимова, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19 к. 1, 19 к. 2, 20, 25;

ул. Неманская, 7, 22, 27, 28, 29, 30, 70, 74;

ул. Первомайская, 2, 3, 3а, 3в, 7, 9, 11, 12, 14, 14 к. 1, 14 к. 2, 15, 16, 17, 18, 20, 22 к. 1, 22 к. 2, 22 к. 3, 24 к. 1, 24 к. 3, 26 к. 1, 28;

ул. Планерная, 3;

ул. Платонова, 1а, 1Б, 3;

ул. Притыцкого, 82, 88, 90, 96, 114, 116, 118, 156;

ул. Пулихова, 1, 3, 5, 6, 7 к. 1, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31 к. 1, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51;

ул. Румянцева, 4, 3, 5, 6, 6 к. 1, 7, 10, 12, 13, 15, 17;

ул. Рыбалко, 1, 2, 3, 3а, 4 к. 1, 4 к. 2, 5, 5 к. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 26;

ул.Семашко, 17а;

ул. Серафимовича, 4, 6, 6 к. 2, 8, 8а, 10, 11, 13, 19, 2, 21, 25;

ул. Слесарная 3, 4, 18, 20, 35, 44, 46, 48;

ул. Смоленская, 2, 7, 15, 15а, 25, 27, 27 к. 2, 31, 33;

ул. Смолячкова, 5;

ул. Соломенная, 13, 23а;

ул. Станиславского, 14, 15, 16, 16а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34;

ул. Стахановская, 1, 4, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20 к. 2, 21, 22, 24, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. Стрелковая, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 14;

ул. Судмалиса, 3, 3а, 5, 7, 10, 10а, 14, 15, 15а, 16, 22, 22а, 24, 26;

ул. Тимирязева, (г. п. 1.1, 1.2, 1.3);

ул. Тростенецкая, 3, 5, 5Б, 5в, 11;

ул. Ульяновская, 3, 4, 5, 7;

ул. Фабричная, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 19, 20а, 20Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30;

ул. Фрунзе, 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 19 к. 1;

ул. Чапаева, 3, 4, 4а, 5, 6;

ул. Чеботарева, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Щербакова, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34 к. 2, 35, 36;

ул. Энгельса, 1, 17, 25, 27;

ул. Я. Купалы, 4, 5, 7, 11, 17, 21, 23, 25.

ул. 50 лет Победы, 1, 1 к. 1, 2; 3, 3Б; 5 к. 1, 2; 5а; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23;

ул. А. Гаруна, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20;

ул. Азгура, 3, 5, 8;

в/часть 29766;

ВАРБ;

ул. Героев 120-й Дивизии, 17;

ул. Гуртьева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Дзержинского пр. 83/16, 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125, 125А; 127, 129, 131;

ул. Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

ул. Есенина, 3 к. 1, 2; 3а; 4, 6, 6а; 6 к. 1, 2, 3, 4; 8, 10, 12, 12а; 14, 16, 18, 20, 22;

ул. И. Жиновича, 9, 11, 15, 17, 21;

ул. Казимировская, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 21, 21а; 27, 29, 31, 33, 35, 37;

ул. Камайская, 18, 20;

ул. Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20Б; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;

ул. Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8а; 10, 12, 14;

ул. Каролинский проезд, 1, 5;

ул. Колесникова, 1, 3, 3а; 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б; 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 45А; 47, 49;

ул. Космонавтов, 3 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 5 к. 1, 2; 5а; 7 к. 1, 2; 9 к. 1, 2; 11, 13 к. 1, 2; 15 к. 1, 2; 17, 19, 21, 23 к. 1, 2, 3; 25, 27;

ул. Кунцевщина, 2а; 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48;

ул. Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а; 23, 25, 27, 29, 31 к. 2, 3; 33 к. 1, 2; 35, 37, 39, 39а; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

ул. Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 10Б; 12, 14, 16, 22, 24;

ул. Лобанка, 4, 12, 14;

ул. Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17 к. 1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

ул. Масюковщина, 2а;

ул. Матусевича, 53, 53а; 55, 57, 59, 59А; 61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 79, 84;

ул. Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47а; 51, 53, 55;

ул. Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24а; 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35а; 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46;

Независимости пр., 202, 202/3;

ул. Некрошевича, 6, 8, 10, 12;

ул. Неманская, 2, 3, 3а; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 62, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85;

ул. Первомайская, 20 к. 2, 3; 24 к. 2;

ул. Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109Б; 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158а; 160, 160Б;

ул. Пулихова, 7 к. 1, 2;

ул. Путилова, 1, 3;

ул. Ратомская, 2, 2а; 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52;

ул. Ржавецкая, 45, 47, 49;

ул. Рогачевская, 1, 3, 5, 7, 7а; 9, 19;

ул. Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179;

ул. Станиславского, 11а;

ул. Стрелковая, 11а, Б; 13;

ул. Фогеля, 1, 1в, г, е, к, л; 5, 7, 9, 19;

ул. Чюрлениса, 1, 2а; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26;

ул. Я. Чечота, 2, 2а; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

С 14 июня

ул. Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Барамзиной, 4, 6, 8, 8а; 9, 10а; 10, 12, 12а; 13, 15, 16, 18, 20;

ул. Березогорская, 6, 7, 8;

ул. Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9, 19, 21;

ул. Грушевская, 83, 85, 87, 89;

ул. Звездная, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 41;

Здание 9 (Смолевичский р-н, Драчковский с/с);

ул. Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25;

ул. Маяковского, 135 к. 3;

ул. Пулихова, 43;

ул. Разинская, 96;

ул. Ромашкина, 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 32.

С 15 июня

д. Ельница, ул. Спортивная, 81, 82, 83, 84;

пер. Промышленный, 11, 14, 14а, 16, 7, 8, 8а, 9;

ул. Машиностроителей, 17;

пр. Партизанский, 174, 150;

ул. Зеленая, 1а;

ул. Инженерная, 1, 1ж, 3, 4, 4Б, 7, 12, 14, 24 к. 1, 26, 28; ул. Машиностроителей, 4, 5Б, 6Б, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 18, 19, 21Б, 21в, 21г, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 43;

ул. Промышленная, 4, 6Б, 15, 21в, 21Б, 21г, 23, 24, 26;

ул. Ротмистрова, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 60, 61а, 70; ул. Свислочская, 11, 39;

ул. Селицкого, 9, 9/3, 9/15, 12, 12А, 13а, 15а, 15Б, 17, 19, 21, 21к, 21 к. 1, 21 к. 3, 22, 23, 25, 25а, 31, 31в, 35, 35а, 37, 39, 82, 113;

ул. Социалистическая, 2;

ул. Шабаны, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

ул. Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 к. 2, 3; 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. Грушевская, 15, 17;

ул. Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 34а; 36 к. 1, 3, 4, 5; 38, 40, 42, 42а; 44, 46, 48, 50, 50Б; 52, 56, 58, 62, 64, 66;

ул. Селицкого, 65, 67, 67а; 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;

ул. Шабаны, 17.

С 19 июня

пр. Г. Звязда, 31, 33;

пр. Г. Правды, 25;

пр. Дзержинского, 7, 8, 15, 83 к. 6, 85, 69 к. 1, 69 к. 2, 71, 73, 73а, 75, 77, 77а, 83, 83 к. 1–5, 83 к. 9, 87, 90, 92, 94, 91, 100;

ул. Голубева, 19, 21;

ул. Корженевского, 1а;

ул. Семашко, 1, 3, 4е, 4д, 6, 7, 8, 8 к. 5, 10, 10а, 12, 12а, 14, 25а, 33.

ул. Алибегова, 3, 5, 5а;

ул. Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 9а; 10, 11, 12, 13, 14, 14а, Б; 15, 16 к. 1; 17;

Дзержинского пр., 74, 76, 78, 79, 79а; 80, 81, 104, 106;

Любимова пр., 4, 6, 8;

Пр. Газеты «Звязда», 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19в; 21, 23;

Пр. Газеты «Правда», 1, 3а; 3, 5, 5а; 7, 8, 8а; 9, 9а; 10, 11, 12, 14, 14 к. 2, 3; 16, 20, 20а; 22, 24, 26 к .2; 27, 30, 32, 34, 38, 40 к. 1, 2; 42а; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 к .2; 58 к. 2;

ул. Семашко, 5, 7, 9, 11, 11 к. 1, 2; 13, 13а; 15, 15а; 17.

С 20 июня

ул. Грушевская, 86;

ул. Папанина, 11.

С 26 июня

3-й Железнодорожный пер., 10, 16;

ул. Грушевская, 65, 65а; 71, 73;

ул. Разинская, 62, 64.

Гомель

Как сказано на сайте «Гомельэнерго», график отключения горячей воды на июнь-июль 2023 года следующий:

Северный район тепловых сетей (административно Железнодорожный район и часть Центрального района) – с 17.05 по 29.05 (включительно);

Южный район тепловых сетей (административно Новобелицкий район) – с 07.06 по 19.06 (включительно);

Центральный район тепловых сетей (административно Центральный район) – с 21.06 по 02.07 (включительно);

Западный район тепловых сетей (административно Советский район) – с 06.07 по 18.07 (включительно).

Подробную информацию с адресами можно найти на сайте «Гомельэнерго», а также на страницах в социальных сетях филиала «Гомельские тепловые сети».

Гродно

Актуальный график плановых работ с отключением горячей воды в Гродно и список адресов можно найти по ссылке.

Витебск

График планового отключения горячей воды в июне в Витебске и некоторых городах области ищите здесь.

Могилев

Где планируют отключать горячую воду в Могилеве, смотрите по этой ссылке.

Брест

Брестчане могут найти необходимую информацию об отключении горячей воды тут.