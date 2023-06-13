Кого из жителей Минска и области оставят без света с 12 по 23 июня? «Минскэнерго» опубликовало график отключений
РУП «Минскэнерго» представило график плановых отключений электричества в Минске и Минской области в период с 12 по 23 июня. Во время ремонтных работ жителей определённых районов могут оставить без света на 9 часов, предупредили на предприятии.
Как пояснили в «Минскэнерго», причины плановых отключений - необходимость замены или ремонта оборудования, где-то ведётся комплексный ремонт, где-то - капитальный. По области в некоторых случаях отключать подачу электроэнергии будут на время проведения плановой обрезки крон деревьев.
Время отключения электричества - с 08:00 до 17:30.
Так, 13 июня в Минске будет отсутствовать электричество по следующим адресам:
- пер. 2-ой Багратиона 17-19 н, 18а, 17б к2, 17б;
- ул. К. Чорного 24, 26;
- пер. Даровский 1, 7, 8, 10;
- ул. Даровская 1-15ч2-16н;
- ул. Крупецкая 4, 6, 8;
- ул. Одинцова 22 к1;
- пер. Покровский 1-23н, 2-24ч;
- ул. Прушинских 4, 6, 11;
- ул. Пташука 1, 3, 5, 15;
- пр. Сморговский 29;
- ул. Тихая 9, 27-49;
- пер. Тихий 2-18.
В среду, 14 июня , электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Промышленная 9, 11, 11а, 13а, 21, 21а;
- пр. Сморговский 29.
В четверг, 15 июня , плановые отключения запланированы для следующих домов:
- ул. Авангардная 46, 47, 48, 42;
- ул. Белинского 12, 14, 16, 18;
- ул. Волгоградская 65а;
- ул. Запорожская 22, 24а, 26, 22а;
- ул. Коласа 48, 50 к1, 50 к2, 50к3;
- ул. Матусевича 65, 67;
- ул. Филимонова 3, 3 к2, 5 к1, 5 к2, 7, 2, 4.
В пятницу, 16 июня , электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Матусевича 65, 67;
- ул. Коласа 48, 50 к1, 50 к2, 50к3;
- ул. Белинского 12, 14, 16, 18;
- ул. Волгоградская 65а.
В выходные плановые отключения света проводить не будут, а возобновят работы лишь с началом новой рабочей недели. Так, в понедельник, 19 июня , электричество планируют отключить по следующим адресам:
- пер. Маяковского 1, 2, 4, 6, 15, 16, 20, 28, 32;
- ул. Логойский тракт 11;
- ул. Восточная 64, 66.
Во вторник, 20 июня , света не будет в следующих домах:
- ул. Асаналиева 11к1, 11к2, 11к3;
- ул. Восточная 64, 66;
- ул. Логойский тракт 11;
- ул. Народная 9;
- пр-т Партизанский 30а, 30 к3, 32 к1, 32 к2;
- ул. Пуховичская 5, 5а, 7, 13, 14, 15, 17, 19;
- ул. Якубовского 41, 45, 47, 49.
В среду, 21 июня , к отключениям следует приготовиться жителем следующих домов:
- ул. Пуховичская 5, 5а, 7, 13, 14, 15, 17, 19;
- ул. Кульман 24, 26;
- ул. Куйбышева 73, 75, 77, 81, 83;
- ул. Асаналиева 11к1, 11к2, 11к3.
В четверг, 22 июня , электричество планируют отключить по следующим адресам:
- ул. Васнецова 10, 8 к1, 8 к2, 8 к3, 17;
- ул. Великоморская 7;
- ул. Козыревская 18, 20, 22, 24;
- ул. Куйбышева 73, 75, 77, 81, 83;
- ул. Кульман 24, 26;
- ул. Райниса 2а;
- ул. Физкультурная 14, 16, 18.
Помимо жителей столиц, без света с 12 по 23 июня останутся и жители ряда деревень в Минской области. Узнать, где именно и в какой конкретно день РУП «Минскэнерго» запланировало проводить отключения электроэнергии, можно по ссылке.