Кого из жителей Минска и области оставят без света с 12 по 23 июня? «Минскэнерго» опубликовало график отключений

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Опубликовано: 13.06.2023 07:45 , Обновлено: 13.06.2023

РУП «Минскэнерго» представило график плановых отключений электричества в Минске и Минской области в период с 12 по 23 июня. Во время ремонтных работ жителей определённых районов могут оставить без света на 9 часов, предупредили на предприятии.

Как пояснили в «Минскэнерго», причины плановых отключений - необходимость замены или ремонта оборудования, где-то ведётся комплексный ремонт, где-то - капитальный. По области в некоторых случаях отключать подачу электроэнергии будут на время проведения плановой обрезки крон деревьев.

Время отключения электричества - с 08:00 до 17:30.

Так, 13 июня в Минске будет отсутствовать электричество по следующим адресам:

пер. 2-ой Багратиона 17-19 н, 18а, 17б к2, 17б;

ул. К. Чорного 24, 26;

пер. Даровский 1, 7, 8, 10;

ул. Даровская 1-15ч2-16н;

ул. Крупецкая 4, 6, 8;

ул. Одинцова 22 к1;

пер. Покровский 1-23н, 2-24ч;

ул. Прушинских 4, 6, 11;

ул. Пташука 1, 3, 5, 15;

пр. Сморговский 29;

ул. Тихая 9, 27-49;

пер. Тихий 2-18.

В среду, 14 июня , электричества не будет по следующим адресам:

ул. Промышленная 9, 11, 11а, 13а, 21, 21а;

пр. Сморговский 29.

В четверг, 15 июня , плановые отключения запланированы для следующих домов:

ул. Авангардная 46, 47, 48, 42;

ул. Белинского 12, 14, 16, 18;

ул. Волгоградская 65а;

ул. Запорожская 22, 24а, 26, 22а;

ул. Коласа 48, 50 к1, 50 к2, 50к3;

ул. Матусевича 65, 67;

ул. Филимонова 3, 3 к2, 5 к1, 5 к2, 7, 2, 4.

В пятницу, 16 июня , электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Матусевича 65, 67;

ул. Коласа 48, 50 к1, 50 к2, 50к3;

ул. Белинского 12, 14, 16, 18;

ул. Волгоградская 65а.

В выходные плановые отключения света проводить не будут, а возобновят работы лишь с началом новой рабочей недели. Так, в понедельник, 19 июня , электричество планируют отключить по следующим адресам:

пер. Маяковского 1, 2, 4, 6, 15, 16, 20, 28, 32;

ул. Логойский тракт 11;

ул. Восточная 64, 66.

Во вторник, 20 июня , света не будет в следующих домах:

ул. Асаналиева 11к1, 11к2, 11к3;

ул. Восточная 64, 66;

ул. Логойский тракт 11;

ул. Народная 9;

пр-т Партизанский 30а, 30 к3, 32 к1, 32 к2;

ул. Пуховичская 5, 5а, 7, 13, 14, 15, 17, 19;

ул. Якубовского 41, 45, 47, 49.

В среду, 21 июня , к отключениям следует приготовиться жителем следующих домов:

ул. Пуховичская 5, 5а, 7, 13, 14, 15, 17, 19;

ул. Кульман 24, 26;

ул. Куйбышева 73, 75, 77, 81, 83;

ул. Асаналиева 11к1, 11к2, 11к3.

В четверг, 22 июня , электричество планируют отключить по следующим адресам:

ул. Васнецова 10, 8 к1, 8 к2, 8 к3, 17;

ул. Великоморская 7;

ул. Козыревская 18, 20, 22, 24;

ул. Куйбышева 73, 75, 77, 81, 83;

ул. Кульман 24, 26;

ул. Райниса 2а;

ул. Физкультурная 14, 16, 18.

Помимо жителей столиц, без света с 12 по 23 июня останутся и жители ряда деревень в Минской области. Узнать, где именно и в какой конкретно день РУП «Минскэнерго» запланировало проводить отключения электроэнергии, можно по ссылке.