Когда на карте Беларуси появится ещё один город? Лукашенко дал поручение

Опубликовано: 31.12.2024 12:50 , Обновлено: 31.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря во время посещения Минской областной детской клинической больницы в агрогородке Лесной поручил определиться со статусом Боровлян. Сейчас населённый пункт административно считается деревней, но этот статус, по мнению многих местных жителей, он давно "перерос".

“Нам надо принимать решение по Боровлянам. Это уже город”, - заявил Лукашенко, признав, что местные жители “уже много раз ставили вопрос” перед властями о смене статуса населённого пункта.

Как сообщили в Администрации президента, Лукашенко потребовал, чтобы официальное предложения по этому вопросу уполномоченные органы и местные чиновники внесли ему на рассмотрение в 2025 году. При этом, судя по его словам, решение о придании Боровлянам статуса города ещё не принято.

“Надо думать, что нам здесь сделать: это будет город, деревня, городской поселок или что-то другое? Мы должны определиться и принять соответствующее решение”, - сказал Александр Лукашенко.

Как отметило госагентство БЕЛТА, разговоры о том, чтобы выделить Боровляны из состава Минского района и сделать городом, ведутся не первый год. Так, в 2021 году на аналогичной встрече Лукашенко отмечал, что население деревни уже сравнимо с крупными районами Беларуси.