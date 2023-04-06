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Когда и где в Минске заработают пасхальные ярмарки? Посетителям пообещали бесплатную дегустацию

Когда и где в Минске заработают пасхальные ярмарки? Посетителям пообещали бесплатную дегустацию
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В Минске пообещали организовать пасхальные ярмарки. Однако уже после того, как праздник Христового Вознесения отметят католики. Что можно будет купить и продегустировать на мероприятиях?

Первую ярмарку должны открыть 14 апреля с 9:00 до 19:00 у Ратуши. Там свою продукцию пообещали представить предприятия Белкоопсоюза. Например:

  • сала и колбас;
  • мясной и рыбной продукции;
  • кондитерских и хлебобулочных изделий;
  • овощи и фрукты;
  • квашеную и соленую продукцию;
  • напитки;
  • и другое.

Также с 10:00 до 20:00 14 и 15 апреля должна заработать пасхальная ярмарка в ТЦ «Столица». На ней обещают продукцию от:

  • «Минскхлебпрома»;
  • Комбината школьного питания;
  • Минского хладокомбината №2;
  • ГУМа;
  • ЦУМа,
  • универмага “Беларусь”.

Обещают много пасхальных украшений и подарков, блюда традиционной белорусской кухни. Например:

  • фаршированные мясные изделия;
  • пасхальные яйца;
  • куличи;
  • творожные пасхи.

Как сообщило госагенство БелТА, посетители смогут не только купить кулинарные и кондитерские изделия, но и продегустировать.

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