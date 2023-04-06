Когда и где в Минске заработают пасхальные ярмарки? Посетителям пообещали бесплатную дегустацию
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В Минске пообещали организовать пасхальные ярмарки. Однако уже после того, как праздник Христового Вознесения отметят католики. Что можно будет купить и продегустировать на мероприятиях?
Первую ярмарку должны открыть 14 апреля с 9:00 до 19:00 у Ратуши. Там свою продукцию пообещали представить предприятия Белкоопсоюза. Например:
- сала и колбас;
- мясной и рыбной продукции;
- кондитерских и хлебобулочных изделий;
- овощи и фрукты;
- квашеную и соленую продукцию;
- напитки;
- и другое.
Также с 10:00 до 20:00 14 и 15 апреля должна заработать пасхальная ярмарка в ТЦ «Столица». На ней обещают продукцию от:
- «Минскхлебпрома»;
- Комбината школьного питания;
- Минского хладокомбината №2;
- ГУМа;
- ЦУМа,
- универмага “Беларусь”.
Обещают много пасхальных украшений и подарков, блюда традиционной белорусской кухни. Например:
- фаршированные мясные изделия;
- пасхальные яйца;
- куличи;
- творожные пасхи.
Как сообщило госагенство БелТА, посетители смогут не только купить кулинарные и кондитерские изделия, но и продегустировать.