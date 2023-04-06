Когда и где в Минске заработают пасхальные ярмарки? Посетителям пообещали бесплатную дегустацию

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Опубликовано: 06.04.2023 11:06 , Обновлено: 06.04.2023

В Минске пообещали организовать пасхальные ярмарки. Однако уже после того, как праздник Христового Вознесения отметят католики. Что можно будет купить и продегустировать на мероприятиях?

Первую ярмарку должны открыть 14 апреля с 9:00 до 19:00 у Ратуши. Там свою продукцию пообещали представить предприятия Белкоопсоюза. Например:

сала и колбас;

мясной и рыбной продукции;

кондитерских и хлебобулочных изделий;

овощи и фрукты;

квашеную и соленую продукцию;

напитки;

и другое.

Также с 10:00 до 20:00 14 и 15 апреля должна заработать пасхальная ярмарка в ТЦ «Столица». На ней обещают продукцию от:

«Минскхлебпрома»;

Комбината школьного питания;

Минского хладокомбината №2;

ГУМа;

ЦУМа,

универмага “Беларусь”.

Обещают много пасхальных украшений и подарков, блюда традиционной белорусской кухни. Например:

фаршированные мясные изделия;

пасхальные яйца;

куличи;

творожные пасхи.

Как сообщило госагенство БелТА, посетители смогут не только купить кулинарные и кондитерские изделия, но и продегустировать.