КГК призвал белорусов "делиться информацией" об одном предприятии. Что случилось?

Опубликовано: 07.07.2025 11:34 , Обновлено: 07.07.2025

Комитет государственного контроля (КГК) в понедельник, 7 июля, сообщил о начале проверки в очередном государственном предприятии и предложил белорусам "делиться информацией" о проверяемом субъекте.

На этот раз инспекторы КГК пришли с проверкой в государственное объединение “Гаражи, автостоянки и парковки”, которое отвечает за эксплуатацию и хозяйственное ведение охраняемых автостоянок, неохраняемых парковок и гаражей в Минске и подотчётно напрямую Минскому городскому исполнительному комитету.

В пресс-службе ведомства пояснили, что проверяющие намерены сосредоточиться на следующих моментах деятельности предприятия:

провести анализ его финансово-хозяйственной деятельности;

проверить соблюдение бюджетного законодательства, законность и эффективность использования бюджетных средств;

проверить, как предприятие использует и распоряжается государственным имуществом;

изучить принимаемые меры по снижению себестоимости, экономии ресурсов и оптимизации затрат и др.

Тем гражданам, у которых “имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта”, в комитете предложили передавать эту информацию в чат-бот официального Telegram-канала КГК.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко этой весной подписал указ, изменил условия организации и содержания платных автомобильных парковок.

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