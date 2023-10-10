КГК дал три дня, чтобы пожаловаться на качество белорусской сельхозтехники и авто

Опубликовано: 10.10.2023 07:43 , Обновлено: 10.10.2023

Комитет госконтроля (КГК) дал белорусам три дня, чтобы пожаловаться на качество техники, выпускаемой предприятиями страны, и на организации ее сервисного обслуживания. Для этого ведомство открыло "горячую" линию, которая будет работать с 10 по 12 октября.

В эти дни о своих претензиях можно рассказать сотрудникам КГК, позвонив по короткому номеру 19. Работать “горячая” линия будет с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30. Кроме того, информацию можно прислать через чат-бот телеграм-канала комитета.

Как пояснили в ведомстве, в эти дни сообщить можно информацию, касающуюся следующих проблемных моментов:

о наиболее частых и типичных отказах или (дефектах техники (сельхозтехники, автомобилей, машиностроения);

о заводских недостатках, которые предприятие-изготовитель по каким-либо причинам не устраняет длительное время;

о проблемах с наличием запчастей для технического обслуживания и ремонта техники;

о завышении стоимости ремонта и запчастей;

о ненадлежащей работе сервисных служб (о некачественном ремонте, затягивании сроков ремонта, очереди на сервисное обслуживание и т.д.).

Кроме того, в КГК ждут предложений граждан по повышению качества белорусской техники, её доступности на рынке, актуальности стимулирующих финансовых инструментов.