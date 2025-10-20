Каждый пятый литовец и латыш? В ГПК назвали количество въезжавших в Беларусь европейцев

Опубликовано: 20.10.2025 12:56 , Обновлено: 20.10.2025

В Госпогранкомитете Беларуси (ГПК) сообщили, что в Беларусь только с начала 2025 года приехали более 190 тысяч иностранцев из 38 стран (в статистику не включили россиян, которые не проходят погранконтроль).

При этом в ГПК утверждают, что с момента запуска программы безвиза в 2022 году число иностранцев, которые им воспользовались, перевалило за 1,2 миллиона.

Из сообщения Госпогранкомитета неясно, включают ли эти цифры повторные посещения (например, водителями-дальнобойщиками, которые могут по нескольку раз в месяц заезжать на территорию Беларуси), или речь идёт о количестве уникальных посетителей Беларуси. Если верен второй вариант, то, согласно статистике ГПК, в Беларуси за последние годы побывали каждый пятый литовец и латыш.

Да и вообще, абсолютное большинство из учтённых ГПК граждан других государств составили жители стран Балтии и Польши.

Если рассматривать весь период действия безвиза с 15 апреля 2022 года, картина, по данным ГПК, выглядит так:

Литва: 653 358 посетителей (22,7% от всего населения: ~2,88 млн);

Латвия: 392 508 посетителей (21,1% от всего населения: ~1,86 млн);

Польша: 124 343 посетителя (0,34% от всего населения: ~36,55 млн).

Тем временем в Литве утверждают, что только в 2024 году литовско-белорусскую границу граждане Беларуси пересекали 1,6 миллиона раз, а в 2023 году — около 2,6 миллиона раз. Такое количество поездок совершили порядка 550 тысяч граждан Беларуси в 2024 году и 700 тысяч в 2023.