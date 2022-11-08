"Каждый день для меня сюрпризы" - Миранда Варгас из Эквадора рассказала, как живёт в Беларуси

Опубликовано: 08.11.2022 20:48 , Обновлено: 08.11.2022

Эйди Яхайра Миранда Варгас училась в Беларуси на ветеринара. Для чего шесть лет назад приехала из далекого Эквадора. Однако после учебы она решила ещё остаться в нашей стране и с августа работает ветеринарным врачом на сельхозпредприятии «Березовское».

“Мне захотелось поработать в Беларуси, чтобы самой увидеть, как тут занимаются животноводством, содержат и растят крупный рогатый скот. Ведь у нас в Эквадоре всегда тепло, наши коровы не знают, что такое сено, они круглый год пасутся на пастбищах и едят зеленую траву. Здесь я работаю на ферме в Тихнах, слежу за здоровьем маленьких телят и взрослых коров. Если необходимо, даю им лекарства, ставлю капельницы”, - рассказала девушка.

По ее словам, белорусская кухня для нее очень необычная.

“Это просто ужас для меня, – слегка смущаясь, смеется девушка. – Каждый день для меня сюрпризы. Хотя и живу уже здесь шесть лет, никак не найду свое блюдо”.

“Часто ем просто рис. Там, откуда я, много фруктов и овощей. Я могу сказать название наших блюд, но никто не поймет, что это. Конечно же, самый главный у нас продукт – это бананы. У нас их сортов пять-шесть. Те, что продают здесь, нельзя сравнить с нашими. Наши слаще и ароматнее”, - поделилась Миранда.

“Картошку кушаю, но это не мое блюдо. Сладости, соки такие же, как у нас. Я бы сказала, что здесь даже большее разнообразие. Впервые у вас мне было странно увидеть сок из помидоров. У нас такого вообще нет. У нас из них готовят только салат”, - рассказала девушка.

К климату Миранда тоже не очень привыкла, хотя очень нравится снег: “Зима – это сказка! У нас нет снега. Мне нравится снег, очень красивая зимняя природа. Но холодно, до сих пор не привыкла к этому”.

[info_b]Подробнее, как ее встретили соседи в Березе, как работается и хочет ли вернуться в Эквадор, читайте [link href=“https://bereza.by/2022/10/iz-ekvadora-v-kabaki-devushka-rasskazala-kak-ej-zhivetsya-v-belarusi/” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link] на сайте Bereaza.by. [/info_b]