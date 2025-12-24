Католическая церковь представила официальный перевод на белорусский Пятикнижия - "Историческое событие"

Опубликовано: 24.12.2025 09:28 , Обновлено: 24.12.2025

На днях Католическая церковь презентовала официальный римско-католический перевод ветхозаветного Пятикнижия на белорусский язык. В самой Церкви расценили издание официального Пятикнижия на белорусском как "событие поистине исторического масштаба".

Торжественную презентацию издания провели 20 декабря в Пастырском центре Святого Доминика Савио в Боровлянах. На церемонию были приглашены не только иерархи Католической церкви, но и представители других христианских конфессий и религиозных общин Беларуси, сообщил портал Catholic.by.

Протоиерей Сергей Мовсясян, первый проректор Института богословия Белорусского государственного университета, назвал появление перевода Пятикнижия на белорусский язык “интеллектуальным событием” для страны и “точкой роста” для Католической Церкви.

Первые экземпляры издания книги “Пятикнижия Моисеева” (Минск, 2025) вручили почётным гостям. Однако доктор Марина Пашук, переводчица из Отдела перевода литургических текстов и официальных документов Церкви, выразила надежду на то, что его вскоре презентуют всем верующим в белорусских приходах.

[inf]Пятикнижие Моисеево — это первые пять книг Библии (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), составляющие основу Ветхого Завета. Они описывают сотворение мира, историю праотцов, исход евреев из Египта, получение ими Закона и их странствования в пустыне.[/inf]

Отметим, что переводы библейских текстов на белорусский язык существуют уже довольно давно. Однако единого, общепринятого перевода всей Библии на современный белорусский язык, официально утверждённого Католической либо Православной церковью до сих пор нет. В 2017 году в Беларуси появился первый официальный перевод Нового Завета на современный белорусский язык, причём у Католической, так и у Православной церкви.