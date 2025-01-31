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Опубликовано: 31.01.2025 12:42 , Обновлено: 31.01.2025

В городе Мосты на Гродненщине завершается реконструкция уникального объекта — самого длинного в Беларуси подвесного моста через реку Нёман. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул 4 Регион».

В прошлом году мост закрыли на капитальный ремонт. Сооружение фактически полностью разобрали, заменив его основные элементы. В настоящее время на опорах уже натянуты новые канаты общим весом 40 тонн и длиной более 2,5 км.

Кстати, до 1972 года в Мостах не было постоянной переправы через Нёман. Единственный понтонный мост работал лишь в тёплое время года. Строительство подвесного моста, ставшего самым длинным в стране, «стало настоящим подарком для жителей города».

Работы по обновлению моста уже вышли на завершающую стадию. Как стало известно, торжественное открытие моста должно состояться уже совсем скоро. Символично, что его запланировали в тот же день, когда много лет назад, в 1972 году, мост был открыт впервые — 28 апреля .