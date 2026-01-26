Какие квартиры белорусов берут «на карандаш»? В милиции пояснили, к кому придут раз в месяц

Опубликовано: 26.01.2026 11:32 , Обновлено: 26.01.2026

Сотрудники МВД (Министерства внутренних дел) Беларуси проводят ежемесячные проверки квартир и домов, внесённых в специальный реестр из-за жалоб соседей на шум, пьянство и антиобщественное поведение, заявили в Гродненской милиции.

Согласно сообщению Ленинского районного отдела внутренних дел (РОВД) города Гродно, на территории одного только этого района на особом учёте находятся 96 квартир, которые там прямо назвали «притонами».

«Главная задача — недопущение чрезвычайных происшествий. К лицам, проживающим в помещениях вышеуказанной категории, принимаются меры как профилактического, так и административного воздействия», — заявил начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Максим Кашкевич.

В гродненском ведомстве сообщили, что определённые адреса участковые инспекторы посещают каждый месяц. Причём в последней такой проверке вместе с милицией участвовали ОМОН (Отряд милиции особого назначения) и представители службы энерго- и газового надзора.

По словам Кашкевича, некоторые из ранее неработающих жильцов таких квартир «стали на путь исправления и нашли себе работу, в том числе благодаря системным мерам со стороны милиции». В отношении квартир их владельцев могут принять обратные меры — и убрать из списка неблагополучного жилья.

В милиции подчеркнули, что такой поворот может произойти не быстро: для снятия с учёта жильцам необходимо «изменить образ жизни, забыть о пагубных привычках и перестать быть асоциальным членом общества». При этом в милиции признают, что «подобными успехами может похвастаться далеко не каждый».