Как в Минске словить новогодний транспорт. Понадобится приложение
По Минску уже некоторое время ездят праздничные автобусы троллейбусы и трамваи. Они украшены разноцветными переливающими огоньками. Оказывается, их можно не ждать, чтобы прокатиться. Одно приложение покажет, как словить нужный транспорт.
Сервис называется «Транспорт BY». Его можно скачать в Google Play или App Store по ссылке.
Там на онлайн карте можно следить за движением общественного транспорта. Новогодние машины отмечены специальной иконкой (новогодним шариком). В режиме реального времени показано, где они сейчас находятся.
Как сообщил разработчик приложения, такой транспорт ездит по Минску ежедневно. А очевидцы говорят, что водитель в таких машинах — Дед Мороз, а кондуктор — Снегурочка.
Многие минчане оценили решение Минсктранса и поделились впечатлениями в соцсетях.
«Спасибо за праздничное настроение! Мелочь, а приятно?», «Когда впервые увидела, аж настроение поднялось. А сын говорит, даже жалко, что каникулы (он на автобусе добирается) ?», — написали они.
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