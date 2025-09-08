Как у БелЖД? Минтранс предложил создать единый сайт с расписанием и билетами на все автобусы

Опубликовано: 08.09.2025 14:56 , Обновлено: 08.09.2025

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси предложило создать «единую государственную информационную систему продажи билетов» на автобусы. Если проект пройдёт все стадии обсуждения и будет одобрен, система должна заработать с 1 мая 2027 года.

Сейчас в Беларуси нет универсального интернет-ресурса для автобусных перевозок, как у Белорусской железной дороги для поездов. Пассажирам приходится искать расписания на разных сайтах, которые, к тому же, не всегда актуальные. Покупка билетов онлайн тоже может вызвать сложности. Есть крупные сервисы вроде Ticketbus или Infobus, но они не охватывают всех перевозчиков.

Ещё одна сложность — маршрутки, которые бронируются на собственных сайтах или по телефону.

Планируемая государственная информационная система (ГИС), по сообщению Минтранса, призвана решить эти проблемы. Согласно проекту, новая платформа позволит пассажирам в одном месте:

Получать актуальную информацию о расписании и маршрутах всех перевозчиков;

и всех перевозчиков; Отслеживать движение автобусов в режиме реального времени;

движение автобусов в режиме реального времени; Выбирать оптимальный маршрут ;

; Бронировать места, покупать билеты и оплачивать провоз багажа.

Нововведения, естественно, в таком случае коснутся и перевозчиков . Согласно проекту, до 1 мая 2027 года все пассажирские терминалы, перевозчики (в том числе частные и иностранные), а также владельцы существующих систем продажи билетов должны будут интегрироваться в новую ГИС. После этой даты, если президентский указ будет подписан в текущем виде, работа вне единой системы будет считаться незаконной.

Авторы проекта назвали в качестве плюса для перевозчиков то, что им больше не придется тратить деньги на создание и обслуживание собственных систем бронирования.

Ответственным за создание системы в проекте назван Минский горисполком на базе цифровой платформы «Умный город (регион)». Оператором ГИС должно стать государственное предприятие «Столичный транспорт и связь».

Система должна быть интегрирована с базами данных ГАИ, Белтехосмотра и другими государственными информационными ресурсами.

[inf]Обсуждение проекта указа проходит с 8 по 18 сентября на Правовом форуме Беларуси. Любой желающий может принять участие. Любые изменения вступят в силу только после подписания документа Президентом.[/inf]