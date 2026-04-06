Как белорусам получить визу в США: Что изменилось и как действовать в 2026 году

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Опубликовано: 06.04.2026 08:00 , Обновлено: 02.04.2026

В 2026 году граждане Беларуси по-прежнему могут получить визу в США, однако процесс оформления стал заметно сложнее и требует более тщательной подготовки. Основное изменение последних лет - необходимость проходить собеседование за пределами страны, так как полноценная работа консульских служб внутри Беларуси ограничена. Поговорили с руководителем Dreamvisa.by, что нужно учесть желающим посетить США.

Сегодня заявителям из Беларуси надо выбирать для подачи Польшу (Варшава) или Литву (Вильнюс). Эти направления являются единственными доступными с точки зрения записи на собеседование для граждан нашей страны. Конечно же, подача в других странах также возможна, но требует наличия вида на жительство.

Сам процесс оформления визы включает несколько обязательных этапов. В первую очередь необходимо заполнить анкету DS-160 - это подробный электронный документ, в котором заявитель указывает информацию о себе, своей семье, работе, образовании и поездках за последние годы. Также потребуется загрузить фотографию установленного образца и выбрать страну подачи. После этого оплачивается консульский сбор (на 2026 год он составляет 185 долларов).

[inf]Важно учитывать, что оплатить его можно только картой иностранного банка, а в случае отказа в выдаче визы деньги не возвращаются.[/inf]

Следующий этап - запись на собеседование. В зависимости от страны подачи ожидание свободной даты может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. После записи заявитель получает подтверждение с датой и временем визита в консульство.

Как рассказал руководитель dreamvisa.by Виталий Карпович, именно подготовка к этому этапу играет решающую роль: «Многие думают, что главное - просто собрать документы. На самом деле ключевое значение имеет анкета и то, как человек проходит собеседование. Это единая система, где все должно совпадать и быть продумано до мелочей».

Наиболее популярной среди белорусов остается виза категории B1/B2. Она подходит для туристических поездок, посещения родственников, лечения и краткосрочных деловых визитов. При этом важная особенность американской визы - отсутствие необходимости заранее бронировать билеты и жилье . Решение принимается на основании анкеты и интервью.

На собеседовании визовый офицер задает вопросы о цели поездки, маршруте, источниках дохода, семье и планах на будущее. Главная задача заявителя - показать, что он не планирует иммигрировать и имеет устойчивые связи с Беларусью: работу, недвижимость, семью или бизнес.

Дополнительно можно взять с собой документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость: справку с работы, банковскую выписку, старые паспорта с визами (однако всё это редко просят показать на интервью). Ключевым остается не наличие бумаг, а логичность и последовательность всей информации.

Среди факторов, повышающих шансы на одобрение:

стабильная работа и доход

наличие семьи

недвижимость или бизнес

визовая история

Снижают шансы:

отсутствие поездок за границу

частая смена стран без понятной причины

противоречия в анкете и ответах

Решение по визе, как правило, сообщается сразу после собеседования. В случае одобрения паспорт забирают на несколько дней для вклейки визы.

Если заявитель получает отказ, специалисты рекомендуют не спешить с повторной подачей. Важно сначала проанализировать причины и подумать о том как усилить профиль - например, получить визы в другие страны или улучшить иную ситуацию. Также можно попробовать подать документы на участие в лотерее Green Card.