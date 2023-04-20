Израиль отменил экстренную репатриацию для белорусов

Опубликовано: 20.04.2023 08:48 , Обновлено: 20.04.2023

Министерство интеграции Израиля лишили белорусов возможности въезжать в страну по программе экстренной репатриации. Воспользоваться этой упрощенной схемой теперь также не смогут граждане России, при этом для украинцев эту возможность оставили.

Программу экстренной репатриации власти Израиля запустили в феврале 2022 года. По ней граждане Беларуси, России и Украины могли въехать в Израиль и обратиться там в центры экстренной репатриации с просьбой сменить статус с туриста на репатрианта. В этих центрах консульскую проверку проводили всего за один день и помогали оформить все необходимые документы.

С 15 апреля для белорусов и россиян эта программа стала недоступна.

Как пояснил в интервью телеканалу RTVI адвокат Алексей Коваленко, Министерство интеграции выпустило внутреннее письмо о закрытии этой программы, в котором аргументировало это “сокращением числа заявителей”.

По словам адвоката, сменить статус туриста на репатриант сейчас смогут лишь те белорусы, которые успели приехать в Израиль до 15 апреля и обратиться в центры экстренной репатриации. Эти процедуры должны завершить до 15 июня, заявил эксперт.

“Все, кто въезжает после 15 апреля, должны делать это по стандартной процедуре, которая была до февраля 2022 года”, — добавил он.

Отметим, что стандартная процедура, которая действовало до февраля 2022 года, обычно занимает у потенциального репатрианта от нескольких месяцев до года.

“Человек для смены статуса с туриста на репатрианта должен был приехать в Израиль, подать просьбу в МВД Израиля на смену статуса, потом пройти консульскую проверку, после этого вернуться в МВД и получить паспорт,” - объяснил алгоритм действий Алексей Коваленко.