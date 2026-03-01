Израиль и США близки к превосходству в небе Ирана. Каков план дальше и будет ли вторжение?

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Опубликовано: 01.03.2026 15:33 , Обновлено: 01.03.2026

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Военно-воздушными силами США приблизились к установлению полного господства в воздушном пространстве Ирана. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post, пояснив, что это стало возможным после того, как за сутки по иранским объектам союзники сбросили более 1200 бомб.

Согласно данным ЦАХАЛа, завоевание полного контроля над небом Ирана повлечет качественно новый этап военной кампании. Контроль в небе «усилит способность Израиля и США помогать протестующим против режима», нанося точечные удары по силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Таким образом, все призывы Трампа и Нетаньяху к жителям Ирана за последние сутки — не пустой звук, а часть плана по полной ликвидации сложившейся в стране системы власти.

В пресс-службе ЦАХАЛа рассказали, что утром в воскресенье ВВС Израиля начали первую масштабную волну атак, сфокусированную именно на объектах иранского руководства в Тегеране. До этого удары носили другой характер: поражались средства противовоздушной обороны (ПВО), пусковые установки и отдельные цели, связанные с верховным лидером Али Хаменеи.

Тем не менее когда иранская ПВО будет подавлена, израильские самолеты и беспилотники смогут «зависать над целями в течение длительного времени», повысив качество ударов и установив контроль над территорией Ирана.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, в ночь на воскресенье более 200 самолетов поразили 500 целей. Американские военные, в свою очередь, сообщили, что нанесли удары примерно по 900 объектам.

Смертельные волны

Судя по сводкам, в первые сутки израильская авиация действовала волнами. В ходе первой были уничтожены десятки радаров и батарей ПВО, особенно на западном направлении и вокруг Тегерана. Вторая волна ударов была нацелена на ракетный арсенал Ирана. В районе Тебриза был поражен крупный объект, откуда, по утверждению военных, производились пуски баллистических ракет по Израилю.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил об ударе по пусковой площадке в районе иранского города Кум, содержащей «сотни килограммов взрывчатки». Его уничтожение, как заявили в армии, «сорвало десятки запусков в сторону государства Израиль». Немаловажно и то, что ранее в ходе операции, по данным ЦАХАЛ, за первую минуту ударов был ликвидирован начальник Генштаба ВС Ирана Абдолрахим Мусави и ещё 40 высокопоставленных офицеров.

Самой громкой потерей Тегерана, впрочем, стала гибель верховного лидера Али Хаменеи.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас уже прокомментировала это событие, назвав его «поворотным моментом в истории Ирана». По ее словам, «сейчас открыт путь к другому Ирану, такому, формировать который его народ, возможно, будет иметь больше свободы».

Каллас также добавила, что находится в контакте с партнерами, включая страны региона, которые «несут основную тяжесть военных действий Ирана», чтобы разработать шаги для деэскалации.

«Неопределенность и страх эскалации»: реакция в Иране

Тем временем внутри Ирана официальные лица пытаются сохранить видимость порядка. Абас Аслани, старший научный сотрудник Центра стратегических исследований Ближнего Востока, в интервью Al-Jazeera рассказал о настроениях в стране.

По его наблюдениям, многие простые иранцы задаются вопросом о том, «какое направление теперь примут и конфликт, и сама страна». Чиновники, по его словам, пытаются транслировать стабильность, подчеркивая, что ситуация под контролем, а государственные институты работают эффективно.

«Однако, – добавил эксперт, – есть ожидания, что такие удары могут продолжиться и, возможно, усилиться в ближайшие часы или дни. Перспектива эскалации – не то, что приветствуют простые иранцы».

Молодежь и оппозиция могут восстать

Тем не менее близкий к силовому блоку Беларуси ТГ-канал «На Западном рубеже» предполагает, что Иран на самом деле оказался на распутье после ликвидации аятоллы Хаменеи.

«Хаменеи — это клеймо, удерживающее вместе сложную систему духовенства, армии (КСИР) и бюрократии. Его смерть создаст вакуум власти. Наиболее вероятный сценарий — переход власти к Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Иран может превратиться из теократии в военно-религиозную диктатуру. Оппозиционные силы и молодежь могут использовать момент для восстания, что чревато жестоким подавлением или гражданской войной», — считают авторы ТГ-канала.

При этом США и Израиль вряд ли решатся на наземное вторжение. «Нельзя забывать, что Иран — это огромная горная страна, в три раза больше Франции. Полноценная наземная операция (вторжение) для США невозможна — это потребует миллионов солдат и приведет к краху американской экономики», — считает эксперт.

«Убийство Хаменеи не решит “иранский вопрос”, а лишь переведет его в новую, более непредсказуемую фазу! Для США это риск превращения в “мирового полицейского”, который не может покинуть пост. Для Израиля — шанс на уничтожение ядерной угрозы ценой беспрецедентной ракетной войны. Для мира — риск нефтяного шока и окончательного распада глобальной системы безопасности», — говорится в анализе ТГ-канала «На западном рубеже».

Тем не менее, уже понятно, что того Ирана, что был до прошлого дня не будет. США и Израиль даже без наземного вторжения могут подавить любые наземные силы КСИР и армии Ирана. Вопрос только в том, найдется ли кто-то в стране, кто будет готов взять в руки оружие и попытается с помощью извне захватить власть. Вполне вероятно, что Иерусалим и Вашингтон в этом вопросе действуют не вслепую и у них есть план, о котором мы скоро услышим.