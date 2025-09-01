Иванец пообещал "абсолютно уникальные" программы в вузах Беларуси, чтобы "заглянуть за горизонт"

Опубликовано: 01.09.2025 08:43 , Обновлено: 01.09.2025

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в эфире гостелеканала "Беларусь 1" сообщил, что всей системе образования в стране была поставлена цель "заглянуть за горизонт", чтобы работать "на перспективу".

Андрей Иванец утверждает, что в связи с поручением Президента, его ведомство готовит “целую серию экспериментальных программ, которые будут абсолютно уникальны, отличны от тех, которые реализуются в наших вузах”.

“В этой связи с российскими коллегами уже подписаны соответствующие соглашения. Со следующего года мы на базе трех университетов — БНТУ, БГУИР и БГУ — начнем реализовывать целую серию совместных образовательных программ с Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана”, - пообещал министр образования.

Чиновник не стал раскрывать подробности, однако ранее Telegraf.news писал, что глава Совмина Беларуси Александр Турчин провел встречу с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым и ректором МГТУ им.Н.Э.Баумана Михаилом Гординым, где предложил им вместе готовить руководителей и “архитекторов сложных систем”.

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