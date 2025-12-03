Опубликовано: 03.12.2025 12:19 , Обновлено: 03.12.2025

Индия провела масштабную спасательную операцию для эвакуации иностранных граждан со Шри-Ланки, пострадавшей от разрушительного циклона «Дитва». По официальным данным, число погибших достигло 355 человек, еще 366 считаются пропавшими без вести.

Индия эвакуировала белорусов со Шри-Ланки из-за циклона “Дитва”

В ходе операции «Сагар Бандху» вертолеты ВВС Индии спасли 57 человек, включая детей, из затопленного района Ирунгуватта в округе Матара. Среди эвакуированных были и граждане Беларуси.

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, власти Индии сообщили, что операция была начата 28 ноября для оказания срочной помощи ближайшему морскому соседу. Циклон «Дитва» вызвал сильные наводнения, привел к человеческим жертвам и масштабным разрушениям на территории Шри-Ланки.

Спасательные работы координировались с военно-воздушными силами Шри-Ланки. Вертолеты Alouette с авианосца INS Vikrant и тяжелые транспортные вертолеты Ми-17 ВВС Индии доставили по воздуху людей, оказавшихся в ловушке, включая беременных женщин, мобильных и тяжелораненых.

Согласно заявлению индийских властей, среди спасенных – граждане Шри-Ланки, Индии, Германии, Словении, Великобритании, Южной Африки, Польши, Беларуси, Ирана, Австралии, Пакистана и Бангладеш.