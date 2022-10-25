Hesburger закрыла свой последний ресторан фастфуда в Беларуси
25 октября стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания Hesburger закрыла свой последний ресторан в Беларуси — в Боруйске.
Ресторан располагался в городе на ул. Минская 8.
«Дорогие гости! Работа ресторанов нашей сети остановлена. Сейчас ресторан закрыт», — написано на табличке на двери.
Ранее компания Hesburger закрыла свое рестораны в Минске, Бресте и Фаниполе.
Напомним, что финская сеть фастфуда Hesburger решила уйти из Беларуси еще в конце марта.
«Мы очень хорошо понимаем, что наш медленный уход с рынков России и Беларуси вызвал обсуждения. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее закрыть наши рестораны в РФ. Наша цель состоит в том, чтобы летом все наши рестораны в РФ и Беларуси закрылись», — заявил тогда исполнительный директор компании Кари Салмела.