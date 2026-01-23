Гродненскому аэропорту предложили запустить почти прямой авиарейс на запад

Опубликовано: 23.01.2026 10:28 , Обновлено: 23.01.2026

В российском анклаве в ЕС, Калининградской области, который находится на западе от Гродно, надеются на прямой рейс в белорусский областной центр. Однако из-за ограничений, наложенных Евросоюзом, маршрут самолёта не сможет пролегать над территорией Литвы или Польши. Впрочем, его все равно хотят сделать беспересадочным.

[inf]Напомним, что с 2022 года самолёты из Калининграда в Минск и обратно вынуждены облетать всю территорию Евросоюза. Ранее прямой путь из Минска пролегал через воздушное пространство Литвы, а время в пути составляло менее одного часа (около 50 минут). Это логично, поскольку расстояние по прямой от Минска до Калининграда — около 466 км.

Однако из-за санкций расстояние, которое преодолевает самолёт на маршруте, увеличилось до более чем 1500 км. А время полёта по удлинённому маршруту составляет около 2 часов 30 минут — 2 часов 45 минут.

Расстояние от Гродно до Калининграда по прямой порядка 245 километров. Но самолётам придется преодолевать расстояние едва ли не больше, чем из Минска. [/inf]

Руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области РФ Александр Калькута утверждает в [link href=“https://tass.ru/ekonomika/26221275” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] комментарии [/link] для российского агенства ТАСС, что Гродненский аэропорт уже завершил все процедуры по обновлению.

“У нас сегодня действует прямой авиарейс Калининград — Минск. В настоящее время активно рассматривается запуск рейса Гродно — Калининград. Гродно сейчас завершил все процедуры по обновлению аэропорта, и им интересно это направление”, — заявил российский чиновник.

По словам Калькуты, в Калининграде с интересом относятся к рейсу в белорусский Гродно.

“Ещё один рейс в Республику Беларусь позволяет по логистике выбирать нашим гражданам новые направления. И конкуренция, в том числе в авиаотрасли, никому ещё не мешала. Потому что, возможно, это где-то благоприятнее скажется на ценовой политике”, — пояснил он.

Напомним, что осенью 2025 года власти Гродно анонсировали возобновление работы гродненского аэропорта как регионального хаба. Но для этого там надо было провести масштабные работы. Глава Гродненской области Караев заявил в октябре, что в ближайшие два года там будут восстанавливать утраченное аэронавигационное оборудование, необходимое для регулярных полётов.

В Беларуси пока не подтвердили готовность аэропорта для постоянных рейсов в российский анклав внутри Евросоюза.