ГПК предупредил белорусов о предновогодних очередях на границе с ЕС. Когда особенно много?

Опубликовано: 22.12.2025 13:57 , Обновлено: 22.12.2025

В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) сообщили, что ожидают с 25 по 28 декабря увеличения количества легковых автомобилей, стремящихся выехать из Беларуси. Такое явление пограничники объяснили длинными выходными в эти даты.

В ГПК уверены, что поток легковых машин вырастет на всех европейских направлениях: в Польшу, Литву и Латвию.

«В первую очередь ожидается увеличение количества легкового транспорта. Наряду с белорусами, желающими провести предновогодние выходные за границей, традиционно в эти дни транзитом через белорусскую территорию в ЕС следуют граждане России и других стран», — рассказали в ГПК.

В комитете уточнили, что на легковых машинах из Беларуси в Европу можно выехать не через все КПП, а только через шесть:

Латвийский — Патерниеки (Григоровщина).

Литовские — Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони).

Польские — Бобровники (Берестовица), Кузница Белостоцкая (Брузги), Тересполь (Брест).

В ГПК пообещали увеличить количество сотрудников на контрольно-пропускных пунктах при необходимости.

Ранее, кстати, в ГПК сообщили, что на границах с ЕС снова появились очереди. Они исчезли с открытием двух КПП Польшей, но вот снова вернулись. В соцсетях белорусы пишут, что туристические автобусы стоят сутками, чтобы проехать в Польшу.