ГПК ответил на слухи о запрете белорусам покидать страну с 15 сентября

🎥 Видео

Опубликовано: 02.09.2025 09:59 , Обновлено: 02.09.2025

Государственный пограничный комитет в своих соцсетях ответил на слухи о том, что белорусам с 15 сентября запретят беспрепятственно покидать страну, а пересечь границу наземным транспортом можно будет лишь по спецразрешениям.

Короткий видеоролик с таким содержанием опубликовали в официальном TikTok-аккаунте пограничного ведомства Беларуси. На видео - мужчина в камуфляжной форме на фоне пункта пропуска, коллег-таможенников и очереди из легковых автомобилей заявляет, что ограничения на выезд из страны с 15 сентября якобы вводится “в связи с событиями на границах Республики Беларусь”. По его словам, спецразрешения на выезд якобы будут выдаваться по месту жительства.

В пограничном ведомстве назвали данный ролик “дезинформацией, созданной с помощью искусственного интеллекта”, и дополнили его своей половиной, которая по задумке авторов, очевидно, должна наглядно продемонстрировать, как далеко в наше время зашли технологии дипфейков.

“А вообще я создан искусственным интеллектом и это всё - фейк чистой воды”, - заявил в финале ролика всё тот же мужчина, но уже другим голосом.

“Доверяйте только официальным аккаунтам и соблюдайте цифровую гигиену!” - призвали белорусов в ГПК.

Некоторые зрители в TikTok отметили, что новости в первой части ролика оказалась для них действительно “пугающей”, а другие дали несколько дельных советов, как отличить ролики, сгенерированные с помощью ИИ, от настоящих.

“На заметку. Всегда смотрите на движение губ в роликах. Ни одна программа, ни один ИИ не может моделировать движение лицевых мышц при речи. По этому принципу всегда можно определить ИИ, проявляется визуальная неестественность”, - написал один из них.

Этот совет, действительно, может оказаться полезен, поскольку синхронизация губ и речи ( lyp-sync) - это более продвинутые ИИ-технологии. Впрочем, сейчас они активно внедряются компьютерными разработчиками и считаются одним из самых горячих трендов, поэтому даже в этом ролике существенной рассинхронизации не наблюдается.

Ещё один зритель отметил “стандартный ИИшный голос”, а также на тот факт, что флаг на видео “двигается слишком ровно, нереалистично”.

Именно этот совет - обращать внимание на детали видео - действительно, может помочь отличить ИИ-реальность от действительности. К примеру, внимательные зрители также заметили, что мужчина, озвучивающий новость в ролике, одет в обычный всесезонный комплект базового обмундирования, не характерный для белорусских пограничников.

Ранее Telegraf.news рассказал, что пользоваться современными инструментами на основе искусственного интеллекта (ИИ) для решения бытовых задач уже вошло в привычку у многих. Один из таких популярных инструментов, которым пользуются и белорусы — “умный” поиск от Google, встроенный в некоторые браузеры. Однако оказалось, что советы ИИ далеко не всегда оказываются не то что умными, но и безопасными. Цена ошибки ИИ, как показала практика, может быть весьма высока.

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