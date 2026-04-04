ГПК назвал самые частые проблемы с паспортами белорусов на границе

Опубликовано: 04.04.2026 09:23 , Обновлено: 04.04.2026

Государственный пограничный комитет (ГПК) сообщил, что с начала года с проблемами при проверке документов столкнулись более 160 человек. Из них, правда, 80 были иностранцами.

У граждан других стран самая частая проблема на границе Беларуси — отсутствие визы, разрешающей пребывать на территории нашей страны.

У белорусов же главная проблема — наличие повреждений в паспортах. Это нечитабельная фотография или размытая печать.

Также часто белорусы предъявляли недействительные паспорта, например просроченные.

Было 2 случая, когда иностранцы пытались пересечь белорусскую границу с фальшивым и чужим документом.

В ГПК попросили белорусов и гостей страны тщательно проверять свои документы перед прибытием на границу.