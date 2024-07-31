"Готов к электоральному периоду" - Кубракову показали, чем вооружили ОМОН на Брестчине

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Опубликовано: 31.07.2024 09:31 , Обновлено: 31.07.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков после коллегии УВД Брестского облисполкома поехал на базу областного ОМОН, где главе ведомства показали оснащение подразделения.

Как рассказали в МВД, Кубраков проинспектировал ход ремонта здания на базе и выполнение поставленных в 2023 году задач (каких именно, не уточнили).

Фото: МВД

Министру показали технику, вооружение и спецсредства ОМОН УВД Брестчины. Как видно на фото, это в том числе противотанковая управляемая ракета (ПТУР), гранатомет, бинокль, пульт управления беспилотниками и не только.

Фото: МВД

Фото: МВД

“ОМОН укомплектован на сто процентов и готов к электоральному периоду”, - заявил глава МВД после проведенного осмотра и общения с личным составом и командирами ОМОН.

Фото: МВД

Напомним, что президентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 20 июля 2025 года.