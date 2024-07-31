"Готов к электоральному периоду" - Кубракову показали, чем вооружили ОМОН на Брестчине
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков после коллегии УВД Брестского облисполкома поехал на базу областного ОМОН, где главе ведомства показали оснащение подразделения.
Как рассказали в МВД, Кубраков проинспектировал ход ремонта здания на базе и выполнение поставленных в 2023 году задач (каких именно, не уточнили).
Министру показали технику, вооружение и спецсредства ОМОН УВД Брестчины. Как видно на фото, это в том числе противотанковая управляемая ракета (ПТУР), гранатомет, бинокль, пульт управления беспилотниками и не только.
“ОМОН укомплектован на сто процентов и готов к электоральному периоду”, - заявил глава МВД после проведенного осмотра и общения с личным составом и командирами ОМОН.
Напомним, что президентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 20 июля 2025 года.