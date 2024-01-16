Госстандарт запретил в Беларуси российские мороженое без молока и котлеты с сальмонеллой
В пресс-службе Госстандарта Беларуси сообщили, что запретили продажу российского мороженого с заменителем молочного жира со вкусом «Красный бархат». Там заявили, что десерт не соответствует требованиям.
Эксперты сообщили, что в результате испытаний установил недостаточную массовую дою молочного жира, которая составила лишь 6,8 % при норме не менее 50%.
Также Госстандарт запретил к продаже российские “полуфабрикаты мясосодержащие рубленые формованные панированные замороженные категории В котлеты «Сочные». В них белорусские эксперты обнаружили бактерии Listeria monocytogenes и микроорганизмы сальмонеллы.