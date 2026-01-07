Госкомимущество Беларуси объявило о важных изменениях для дач
В Госкомимуществе (Государственный комитет по имуществу) Беларуси сообщили, что по итогам 2025 года в государственный кадастр внесли границы 95% от всех садовых товариществ (СТ) и дачных кооперативов (ДК) в стране. До этого в кадастре были только 17%.
Такое изменение позволит определить, кто отвечает за:
- вывоз мусора;
- уборку территории;
- регистрацию граждан;
- назначение земельных участков;
- назначение адресов.
В Госкомимуществе также считают, что заполнение кадастра облегчит работу по планированию исполкомам и упростит самим товариществам решение различных вопросов.
Также комитет уточнил названия садовых товариществ на русском и белорусском языках и обновил информацию о количестве СТ и ДК.
В кадастре также появились данные о дорогах и улицах в товариществах. Они после верификации и согласования с местными органами были официально зарегистрированы и включены в реестр улиц и дорог Беларуси.