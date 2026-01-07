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Госкомимущество Беларуси объявило о важных изменениях для дач

Госкомимущество Беларуси объявило о важных изменениях для дач
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В Госкомимуществе (Государственный комитет по имуществу) Беларуси сообщили, что по итогам 2025 года в государственный кадастр внесли границы 95% от всех садовых товариществ (СТ) и дачных кооперативов (ДК) в стране. До этого в кадастре были только 17%.

Такое изменение позволит определить, кто отвечает за:

  • вывоз мусора;
  • уборку территории;
  • регистрацию граждан;
  • назначение земельных участков;
  • назначение адресов.

В Госкомимуществе также считают, что заполнение кадастра облегчит работу по планированию исполкомам и упростит самим товариществам решение различных вопросов.

Также комитет уточнил названия садовых товариществ на русском и белорусском языках и обновил информацию о количестве СТ и ДК.

В кадастре также появились данные о дорогах и улицах в товариществах. Они после верификации и согласования с местными органами были официально зарегистрированы и включены в реестр улиц и дорог Беларуси.

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