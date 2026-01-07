Госкомимущество Беларуси объявило о важных изменениях для дач

Опубликовано: 07.01.2026 11:57 , Обновлено: 07.01.2026

В Госкомимуществе (Государственный комитет по имуществу) Беларуси сообщили, что по итогам 2025 года в государственный кадастр внесли границы 95% от всех садовых товариществ (СТ) и дачных кооперативов (ДК) в стране. До этого в кадастре были только 17%.

Такое изменение позволит определить, кто отвечает за:

вывоз мусора;

уборку территории;

регистрацию граждан;

назначение земельных участков;

назначение адресов.

В Госкомимуществе также считают, что заполнение кадастра облегчит работу по планированию исполкомам и упростит самим товариществам решение различных вопросов.

Также комитет уточнил названия садовых товариществ на русском и белорусском языках и обновил информацию о количестве СТ и ДК.

В кадастре также появились данные о дорогах и улицах в товариществах. Они после верификации и согласования с местными органами были официально зарегистрированы и включены в реестр улиц и дорог Беларуси.