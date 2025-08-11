"Глубокая вовлеченность" - В Академии наук Беларуси рассказали, как противодействуют экстремизму

Опубликовано: 11.08.2025 14:47 , Обновлено: 11.08.2025

Директор Института истории Национальной академии наук Беларуси (НАН) Вадим Лакиза рассказал, как белорусские учёные противодействуют экстремизму. По его словам, работа НАН в этом направлении проводится, в частности, во взаимодействии с Министерством информации и Генеральной прокуратурой.

Лакиза заявил о том, что белорусские историки в своей работе нацелены на фундаментальные и специальные практикоориентированные исследования, которые направлены на развитие социальной сферы и были бы востребованы обществом и государством в лице различных министерств и ведомств.

Так, в 2024 году, согласно озвученной Лакизой статистике, историки НАН ответили почти на 3 тыс. таких запросов и обращений, с начала этого года - почти на 2700.

В качестве примера таких запросов специалист привёл выдачу экспертных заключений, необходимых, например, для установки информационных и памятных знаков, табличек, памятников, проведение археологической экспертизы для строительных проектов и земляных работ, разработку концепций музейных и археологических комплексов.

“У нас глубокая вовлеченность в социальную сферу, где, может быть, сложно оценить финансовую, экономическую составляющую, но социальное значение огромно”, - процитировало директора Института истории НАН госагентство БЕЛТА.

Ещё одним примером практикоориентированной работы учёных Лакиза назвал экспертную оценку историческим событиям и личностям, в частности, в рамках взаимодействия с Генеральной прокуратурой по уголовному делу о геноциде белорусского народа, а также с Министерством информации по вопросам противодействия экстремизм.

Кроме того, по словам Лакизы, историки играют значимую роль в развитии туристического потенциала Беларуси. Для того, чтобы повысить эффективность научных исследований белорусов, в НАН, по словам специалиста, планируют развивать взаимодействие со сферами образования, культуры, туризма.