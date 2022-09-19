Глубокая осень придет раньше срока. Синоптики посоветовали белорусам одеваться теплее с 19 по 25 сентября

Опубликовано: 19.09.2022 08:42 , Обновлено: 19.09.2022

«Комфортность на нуле» — так описал погоду на неделе с 19 по 25 сентября известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов. Он сообщил, что бабьего лета ждать не стоит — раньше срока придет глубокая осень. И посоветовал не забывать зонты, а также одеваться теплее. Какие температуры ждут белорусов?

«Белгидромет» объявил на понедельник, 19 сентября , оранжевый уровень опасности. По большей части Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах по востоку 21-24 м/с.

По словам Рябова, во вторник, 20 сентября , утром стоит ждать слабых туманов. Видимость будет до километра. Температура воздуха днем составит до +11..13°C.

Со среды, 21 сентября, на погоду повлияют неустойчивые влажные и прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. Станет ниже климатической нормы на 3 градуса. Синоптики ожидают небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +16°C.

22 сентября , в четверг, предварительно, в Беларусь придут холодные воздушные массы с севера. Дожди пройдут преимущественно по востоку страны. Днем обещают от +8 до +13 °C.

В пятницу 23 сентября станет холоднее: +2°C на востоке страны и +9°C на юго-западе.

По предварительному прогнозу, на выходных 24-25 сентября теплее не станет. Но без особых дождей. В субботу днем возможно от +4°C до +11°C. В воскресенье — от +10°C до +12°C.

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