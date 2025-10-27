Глава Бреста рассказал, почему в городе не строят аквапарк

Опубликовано: 27.10.2025 16:16 , Обновлено: 27.10.2025

Председатель горисполкома Сергей Лободинский заявил, что в приоритете у властей — строительство социальных объектов. Так он ответил на вопрос студентов БрГТУ, почему в областном центре все ещё нет аквапарка.

По его словам, строительство аквапарка в Бресте возможно только в том случае, если найдётся инвестор.

На данный момент ближайший аквапарк для жителей Бреста находится в районном центре — Кобрине. Ещё в мае Лободинский говорил, что власти рассматривают возможные места для размещения аквапарка в самом областном центре.

«Для нас это актуальная тема, мы не уходим от неё. Одна из таких точек есть — это Юго-Запад, новый микрорайон. Он будет застраиваться до кольца на Варшавке. И в этой зоне, на противоположной стороне — в пойме реки, в рамках разработки генерального плана будем отрабатывать возможность размещения и благоустройства этой территории со строительством аквапарка», — заявил он.