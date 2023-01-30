Гидрологи рассказали, какие реки в Беларуси грозят в феврале наводнениями
Белорусские гидрологи сообщили про обстановку на реках страны 30 января и рассказали, уровень воды в которых близок к опасной высокой отметке или уже превысил ее.
По информации Белгидромета, уровни воды превышают опасные высокие отметки на:
- Березине у Бобруйска — на 13 см;
- притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги — на 36 см;
- Припяти у Петрикова — на 1 см;
- ее притоке реке Птичь у деревни Першая Слободка — на 7 см.
Кроме того, уровень воды близок к опасной высокой отметке на притоке Припяти реке Случь у агрогородка Ленин.
В отдельных районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей наблюдаются затопления речными водами, сообщил Белгидромет.
Гидрологи отметили, что в ближайшие дни указанная выше гидрологическая обстановка на реках сохранится.
В свою очередь ОСВОД Гомельской области сообщил, что в Ветковском районе из-за паводка организовали переправу людей:
А МЧС 28 января заявил, что уровень воды в реках Сож и Уть продолжил подниматься, из-за чего вода подтопила четыре двора в поселке Поляна и один участок дороги возле садового товарищества «Забочь» в агрогородке Терешковичи.
В Мозыре также затапливает участки. Один из владельцев дач даже решил креативно «продать» уникальную постройку с шикарным видом на водоем, открытым бассейном, биде и экзотическими растениями:
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