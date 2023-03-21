Генпрокуратура удвоила ущерб Беларуси от оккупации немцами до 4,2 трлн долларов

Опубликовано: 21.03.2023 09:51 , Обновлено: 21.03.2023

В Генпрокуратуре Беларуси озвучили новую сумму экономического ущерба, причиненного Беларуси за период Великой Отечественной войны. По словам замдиректора Научно-практического центра (НПЦ) проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Беларуси Артема Пухова, она достигает 4,2 трлн долларов. Это почти в два раза больше, чем месяцем ранее заявлял глава ведомства Андрей Швед.

Новую сумму Артем Пухов огласил в эфире телеканала СТВ, рассказывая о возбуждении уголовного дела о геноциде белорусского народа.

“Что касается количества жертв, если достаточно долго превалировала цифра, что 2,2 миллиона человек погибло на территории Беларуси, то сегодня мы можем говорить, что это не менее 3 миллионов человек. Что касается мест принудительного содержания населения. Не менее 580 такого рода мест. Экономический ущерб сегодня подсчитан – он составляет не менее 4,2 триллиона долларов по сегодняшнему курсу”, - заявил представитель НПЦ Генпрокуратуры.

Между тем, генеральный прокурор Андрей Швед месяцем ранее в эфире белорусского телевидения называл сумму прямого материального ущерба почти на 1,9 трлн долларов меньше. По его словам, минимальная сумма материального ущерба, нанесенного немецко-фашистскими оккупантами Беларуси, составляет 43,5 тыс. т золота, что по нынешнему курсу составляет порядка 2,3 трлн долларов.