Где белорусским абитуриентам искать информацию о целевых местах и заказчиках кадров? Рассказали в Минобразования

Опубликовано: 03.05.2023 09:32 , Обновлено: 03.05.2023

В Министерстве образования Беларуси рассказали, где абитуриентам найти информацию о доступных целевых местах, а также о заказчиках кадров, которые предоставляют такие места.

Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов рекомендовал потенциальным студентам искать информацию непосредственно на сайтах белорусских высших учебных заведений. По его словам, сами вузы предоставляют данные ” в разрезе специальностей и предприятий”, передает БелТА.

Вузы размещают на своих сайтах данные о выделенных целевых местах и указывают, куда именно нужно обращаться абитуриенту для заключения договора о целевой подготовке.

Кроме того, белорусские вузы открыли горячие линии. Абитуриенты могут звонить напрямую в приемную комиссию выбранного вуза для получения разъяснений.

Ранее появилась информация о том, что Минобразования определило количество мест, которые будут выделены в белорусских вузах в 2023 году для обучения “на условиях целевой подготовки ведомства”. Вместе с этим было также согласовано количество мест для целевой подготовки от Минздрава, Минсельхозпрода, Минкульта и других государственных ведомств.

Как сообщил Пищов, в общей сложности по целевому направлению от белорусских предприятий поступило порядка 4 тыс. заявок на прием абитуриентов. Сейчас идёт этап заключения договоров о целевой подготовке между заказчиками кадров и абитуриентами (их родителями).

“Это позволит сформировать конкурсную ситуацию при подаче документов и проведении вступительных испытаний для того, чтобы действительно лучшие абитуриенты смогли поступить в университеты по данной траектории”, - заявил представитель Минобразования.