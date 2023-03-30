ГАИ пообещала провести беседы с белорусами в мессенджерах. Зачем?
В Госавтоинспекции объявили, что 31 марта проведут «профилактическую работу» с некоторыми белорусами в чатах и соцсетях.
Все потому, что ГАИ в этот день по всей стране решила организовать мероприятие «Движение по правилам!», чтобы поднять тему безопасного передвижения на средствах персональной мобильности.
Сотрудники планируют разместить билборды, видео-, аудиоролики, распространить наклейки и стикеры для мессенджеров.
Также ГАИшники пообещали прийти к трудовым коллективам, чтобы:
- «напомнить о причинах и последствиях автоаварий»;
- «отдельно остановиться на соблюдении правила дорожного движения и личной безопасности при использовании средств персональной мобильности».
При этом в инспекции подчеркнули, что организуют «профилактическую работу в детских и родительских чатах, в соцсетях». Однако каким образом — добавят ли сотрудников ГАИ в эти чаты, или попросят учителей и воспитателей поднять тему безопасности — там не уточнили.
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