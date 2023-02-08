ГАИ Минска решила следить за пешеходами с 8 по 10 февраля

Опубликовано: 08.02.2023 11:11 , Обновлено: 08.02.2023

Госавтоинспекция Минска с 8 по 10 февраля решила усилить контроль за пешеходами на уязвимых участках дорожного движения.

Например, в эти дни экипажи дорожной милиции будут находиться возле пешеходных переходов и аварийно-опасных участках дорог.

Инспекторы ГАИ обратят особое внимание на пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения, особенно нетрезвых. Под контроль попадут и велосипедисты.

Также они будут следить за правилами проезда пешеходных переходов автомобилистами.

Причиной проведения мероприятий в ГАИ назвали непродолжительность светового дня и сезонное ухудшение погодных условий.