ГАИ Минска решила следить за пешеходами с 8 по 10 февраля
Госавтоинспекция Минска с 8 по 10 февраля решила усилить контроль за пешеходами на уязвимых участках дорожного движения.
Например, в эти дни экипажи дорожной милиции будут находиться возле пешеходных переходов и аварийно-опасных участках дорог.
Инспекторы ГАИ обратят особое внимание на пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения, особенно нетрезвых. Под контроль попадут и велосипедисты.
Также они будут следить за правилами проезда пешеходных переходов автомобилистами.
Причиной проведения мероприятий в ГАИ назвали непродолжительность светового дня и сезонное ухудшение погодных условий.