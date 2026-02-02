Франция упростила выдачу шенгена белорусам

Опубликовано: 02.02.2026 19:44 , Обновлено: 02.02.2026

Посольство Франции в Беларуси сообщило, что с понедельника, 2 февраля 2026 года, оно передало функции по записи на прием для подачи визовых заявлений компании TLScontact (визовому центру).

Новая процедура, а также новый [link href=“https://visas-fr.tlscontact.com/ru-ru” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] веб-сайт [/link] TLScontact, функционируют с 2 февраля 2026 года.

Теперь гражданам и иностранцам в Беларуси для получения визы необходимо будет создать учетную запись на веб-сайте TLScontact и заполнить онлайн-форму.

Что изменится? Теперь подать заявление на французскую визу под туризм можно индивидуально (ранее такую визу можно было получить только под тур).

“При наличии свободных мест им будет назначена дата для подачи заявления на визу в Посольстве”, - заверили в посольстве.

При этом в диппредставительстве объявили об “упрощении” выдачи виз для определенных групп населения и приоритетных категорий заявителей, таких как члены семей граждан ЕС (Европейского союза).

“Туристические группы, представленные туристическими агентствами, будут контактироваться TLScontact. Для назначения встречи после одобрения заявки консульскими службами и в зависимости от наличия свободных мест”, - говорится в официальном разъяснении.

Все назначенные встречи по-прежнему будут проходить в Посольстве Франции в Минске, которое остается единственным органом, принимающим решения по всем визовым заявлениям и категориям.