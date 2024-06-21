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«Фантомы», «Ловчие» и «Буслы». На что ещё посмотреть на выставке индустрии безопасности в Минске?

«Фантомы», «Ловчие» и «Буслы». На что ещё посмотреть на выставке индустрии безопасности в Минске?
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В Минске с 19 по 21 июня проходит II Международная выставка индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2024". Организаторы представили широкой публике образцы военной техники и оборудования специальных и оперативных служб, перспективные образцы современного оружия, беспилотные летательные аппараты и прочие высокотехнологичные, инновационные разработки. Корреспонденты Telegraf.news посмотрели, что можно увидеть на площадке у "Минск-Арены" и на самой выставке.

Так, на открытой площадке у “Минск-Арены”, куда может беспрепятственно попасть любой желающий, в эти дни разместились образцы спецтехники и техники оперативных служб - Госавтоинспекции, милиции, спасателей, судмедэкспертов.

В частности, сотрудники МЧС организовали для посетителей настоящий аттракцион, к которому выстроилась целая очередь. С помощью специального учебного тренажёра, на которой спасатели отрабатывают навыки ликвидации последствий ДТП, любой желающий мог на себе ощутить, каково это - попасть в серьёзную аварию и перевернуться на автомобиле. Рядом со спасателями - судмедэксперты и сотрудники Следственного комитета охотно демонстрировали свои “волшебные чемоданчики” с оборудованием.

Здесь же можно поближе изучить устройство легкобронированных автомобилей МЗКТ-490100-217 и бронетранпортёра МЗКТ-690003-010, почувствовать себя пилотом “Ястреба”, на котором спасатели занимаются поиском и эвакуацией пострадавших, а также патрулирование лесных массивов, или инспектором спецподразделения ГАИ “Стрела”.

Также на открытой площадке выставки индустрии безопасности можно увидеть несколько разведывательных и ударных беспилотников от различных производителей и разработчиков - “Бусел”, “Ловчий”, “Чекан” и прочие.

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Тех, кому любопытно посмотреть на инновационные разработки в области охранных систем, вооружения и спецоборудования, организаторы пригласили в закрытые павильоны выставки. Входной билет для взрослых обойдётся в 10 рублей , детей до 7 лет в сопровождении взрослых пускают бесплатно, а студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды и некоторые другие категории граждан могут рассчитывать на льготу - для них билет будет стоить всего 5 рублей.

Прямо на входе посетителей выставки встречает “Фантом” - именно так называется бронежилет скрытого ношения, в который облачили один из многочисленных манекенов. Всего же на выставке насчитывается с десяток стендов, на которых представлены образцы военного обмундирования, а также спецодежды оперативных служб.

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В закрытом павильоне также широко представлены образцы современного оружия и боеприпасов, ударных и разведывательных дронов, технических средств и систем предотвращения аварий, катастроф и ликвидации ЧС, средств антитеррористической защиты и средств обеспечения промышленной и экологической безопасности.

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Отдельного внимания заслуживает стенд российской госкорпорации “Роскосмос”, на которой не только красуются огромные плакаты белорусских космонавтов, участников миссии “Союз МС-25” Владимира Новицкого и Марины Василевской, но и представлены макеты стартовой площадки и самого ракетно-космического комплекса “Старт-1М”, а также образцы искусственных спутников.

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Отметим, что в последний день, то есть в пятницу, 21 июня , выставка будет работать по следующему графику:

  • с 10:00 до 16:00.

Место проведения: Минск, проспект Победителей, 111, спортивно-развлекательный комплекс “Минск-Арена”.

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