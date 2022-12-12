Евроопт вместо бонстиков запустил «мультяшей»

Опубликовано: 12.12.2022 17:25 , Обновлено: 12.12.2022

В торговой сети Евроопт запустили новогоднюю акцию с названием «Мультяши». Теперь вместо популярных бонстиков в гипермаркетах пообещали продавать других героев.

А именно — персонажей из мультиков киностудии «Союзмультфильм». Например, игрушки Кот Матроскин и пес Шарик, Винни-Пух и Пятачок, Карлсон и Малыш, Львенок и Черепаха, Заяц и Волк, Чебурашка и Крокодил Гена. Первый герой в паре – это мягкая игрушка, а второй – фигурка в виде елочного украшения.

Цена набора (пары) — 24,99 BYN. Но можно купить и за 9,99 BYN, собрав фишки.

В Евроопте рассказали, что за каждые 20 рублей в чеке и при использовании карты «Еплюс» покупателям будут начислять электронные фишки. Их и можно обменять на игрушки по акционной цене — 9,99 BYN.

На игрушки «Чебурашка» или «Кот Матроскин» нужно накопить 10 фишек. На остальные — по 5.

Евроопт пообещал начислять и дополнительные фишки. Условия можно посмотреть поссылке.

Акция продлится до 22 января.

Напомним, в конце октября Евроопт запустил акцию «Бонстики-6». Однако теперь на сайте торговой сети написано, что она «утратила свою актуальность».