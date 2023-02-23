Евроопт пообещал возвращение культовых Бонстиков. Когда?

Опубликовано: 23.02.2023 11:47 , Обновлено: 23.02.2023

В Евроопте объявили о возвращении популярных инопланетных пришельцев Бонстиков. Об этом сказано в Instagram-аккаунте торговой сети.

Евроопт пообещал, что «прилетят» монстрики в конце марта. Но о точной дате пока неизвестно.

Там также сообщили, что «появятся новые уникальные герои», один из которых «умеет исполнять желания».

А еще торговая сеть пообещала «сюрпризы и подарки» от Бонстиков, но «пока это секрет».

Напомним, в конце октября 2022 года Евроопт уже запускал акцию «Бонстики-6». Однако позже на сайте торговой сети указали, что она «утратила свою актуальность». После этого, в декабре, появились «Мультяши» — персонажи из мультиков киностудии «Союзмультфильм».