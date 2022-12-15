«Евроопт» увеличил минимальную сумму заказа для доставки по Минску

Опубликовано: 15.12.2022 09:12 , Обновлено: 15.12.2022

Сервис «Е-доставка» (от «Евроопт») с 9 декабря внес очередные изменения в условия доставки.

Так, теперь в Минске минимальная сумма заказа для бесплатной доставки составляет 70 BYN. Ранее было 55 BYN.

Платная доставка по-прежнему обойдется в 4,99 BYN, экспресс-доставка — в 7,99 BYN.

Что касается Минской области, Баранович, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева, минимальная сумма заказа для бесплатной доставки должна быть 90 BYN. Стоимость платной доставки – 4,99 BYN.

В Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях минимальная сумма заказа для бесплатной доставки — 90 BYN. Стоимость платной доставки – 9 BYN.