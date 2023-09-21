«Это каким умом постижимо?" - На белорусском госТВ возмутились приговорам за лайки и подписке в Телеграме

Опубликовано: 21.09.2023 10:59 , Обновлено: 21.09.2023

На белорусском госТВ вышел очередной выпуск программы «Азаренок. Напрямую», в которой, в числе прочего, говорили про свободу слова в Украине. В качестве примера упомянули женщину, которую, по словам Романа Чегринца, советника назначенного властями РФ главы Крыма по сотрудничеству с Беларусью, приговорили за лайк к сроку.

Отвечая на вопрос ведущего: «Как Украина относится к белорусам?» Чегринец сперва отметил, что до начала войны, по его словам, самым популярным иностранных политиком был Александр Лукашенко. Однако сейчас, по его словам, в Украине началось «запудривание мозгов». По его мнению, украинские власти стали жестко контролировать СМИ, интернет.

«Украинские полицаи могут на улице поймать человека, проверить телефон, найти какие-то каналы в Telegram, какие-то сайты, посчитать это угрозой нацбезопасности», сказал он и в качестве примера упомянул женщину, которую, по его словам, приговорили к реальному сроку за лайки.

«Недавно старушке в Черниговской области дали 6 лет за два лайка в «Одноклассниках». Это вообще как? Это каким умом постижимо? Бабуле 72 года. О чем здесь можно говорить?», - возмутился он.