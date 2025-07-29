"Это где и что?" - Белоруска показала густой белый "дым" над Минском. В Минскэнерго объяснили

🎥 Видео

Опубликовано: 29.07.2025 17:15 , Обновлено: 29.07.2025

Белоруска опубликовала в TikTok видео белого густого "дыма" в Минске, которое за несколько часов набрало более 280 тыс. просмотров и десятки комментариев. На ролик отреагировали в Минскэнерго, подробно объяснив, что это такое.

Автор видео написала, что сняла явление возле столичной ТЭЦ-2, также она заявила, что слышала какой-то звук.

Это вызвало обсуждение у пользователей. В комментариях некоторые спросили, “это где и что произошло?”. Кто-то предположил, что ТЭЦ “сбрасывает излишнее давление, отсюда звук”. А кто-то сказал, что это “пар” и “скорее всего, продувка клапана”.

На видео оперативно отреагировали в самом Минскэнерго, опубликовав “репортаж прямо с места событий” и объяснив, что на самом деле происходит в ролике.

Так, по словам замначальника по эксплуатации цеха парагазовых установок Минской ТЭЦ-2 Валерия Жердецкого, “на видео запечатлен штатный технологический процесс продувки оборудования”.