"Эта женская эмансипация" - В РПЦ призвали не праздновать 8 марта. Что предложили взамен?

Опубликовано: 08.03.2025 11:30 , Обновлено: 08.03.2025

Настоятель Свято-Троицкой Сергиевой лавры, принадлежащей РПЦ, протоиерей Константин Харитонов заявил, что не приветствует празднование 8 марта. По его словам, в Русской православной церкви этот праздник "критикуют".

«Церковь не осуждает женщин, а критикует именно праздник. Празднование этой женской эмансипации, так называемой независимости, 8 марта не имеет связи с нашей культурой и историей на тысячи лет», — заявил российский священник.

Он призвал православных женщин отмечать религиозные праздники и следовать примеру различных святых. Однако сделал оговорку, что это не обязательно, а желательно.

«8 Марта не связан с нашими традициями, нашей культурой, тысячелетней историей», — утверждает Константин Харитонов. По его мнению, женщины должны равняться на Богородицу, святых жен, а не на Клару Цеткин.

Он также заявил, что в христианстве женщина возвышена до высокого положения “благодаря возвеличению Христа”.

Что говорят в БПЦ?

В свою очередь, в Белорусской православной церкви не комментировали праздник 8 марта. Хотя председатель Синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Павел Сердюк принял участие в круглом столе на тему «Роль женщин в современном мире: от материнства до служения обществу», который прошел в Пресс-центре Дома прессы.

Там он заявил, что об “особенности и величии дара Божия” - возможности рожать детей. Белорусский священник заявил, что женщины столкнулись с новыми вызовами, после того, как получили возможность шире участвовать в различных сферах жизни общества а также благодаря стремлению к самореализации. В первую очередь, это коснулось совмещения семейных обязанностей и профессиональной карьеры.

[inf]В Беларуси 8 марта считается Днем женщин и является государственным выходным. Эта дата стала днем солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. В 1945 году устав Организации Объединённых Наций стал первым международным документом, утвердившим принцип равенства мужчин и женщин. С марта 1975 года Международный женский день отмечается государствами-членами ООН.[/inf]