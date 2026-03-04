Ещё один белорусский частный вуз объявил о закрытии

Опубликовано: 04.03.2026 15:46 , Обновлено: 04.03.2026

Частный «Институт парламентаризма и предпринимательства» (ИПП) объявил о завершении своей деятельности. Официальное объявление было опубликовано на сайте вуза. Причин закрытия в ИПП не назвали.

«ВНИМАНИЕ! Частное учреждение образования “Институт парламентаризма и предпринимательства” завершает образовательную деятельность. Убедительная просьба: имеющим необходимость в получении документов обратиться в Институт ДО 28 ФЕВРАЛЯ 2026 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что волна закрытий частных вузов в стране прошла в 2024 году. Тогда в Министерстве образования Беларуси рассказали, сколько частных вузов осталось в стране и планируют ли их закрыть. По словам начальника главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Пищова, их дальнейшая деятельность зависит от учредителей и руководителей заведений.

Как сообщил Пищов, в Беларуси ранее оставалось работать пять частных вузов: