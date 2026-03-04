Telegraf.news
ru

Ещё один белорусский частный вуз объявил о закрытии

Ещё один белорусский частный вуз объявил о закрытии
Подпишитесь на Телеграф:

Частный «Институт парламентаризма и предпринимательства» (ИПП) объявил о завершении своей деятельности. Официальное объявление было опубликовано на сайте вуза. Причин закрытия в ИПП не назвали.

«ВНИМАНИЕ! Частное учреждение образования “Институт парламентаризма и предпринимательства” завершает образовательную деятельность. Убедительная просьба: имеющим необходимость в получении документов обратиться в Институт ДО 28 ФЕВРАЛЯ 2026 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что волна закрытий частных вузов в стране прошла в 2024 году. Тогда в Министерстве образования Беларуси рассказали, сколько частных вузов осталось в стране и планируют ли их закрыть. По словам начальника главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Пищова, их дальнейшая деятельность зависит от учредителей и руководителей заведений.

Как сообщил Пищов, в Беларуси ранее оставалось работать пять частных вузов:

  • Международный университет «МИТСО» (Минск, а также филиалы в Гомеле и Витебске),

  • Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (Гомель),

  • Институт современных знаний имени А.М. Широкова (Минск),

  • Институт парламентаризма и предпринимательства (Минск),

  • Международный институт управления и предпринимательства (Минск).

Темы: