Ещё один белорусский частный вуз объявил о закрытии
Частный «Институт парламентаризма и предпринимательства» (ИПП) объявил о завершении своей деятельности. Официальное объявление было опубликовано на сайте вуза. Причин закрытия в ИПП не назвали.
«ВНИМАНИЕ! Частное учреждение образования “Институт парламентаризма и предпринимательства” завершает образовательную деятельность. Убедительная просьба: имеющим необходимость в получении документов обратиться в Институт ДО 28 ФЕВРАЛЯ 2026 года», — говорится в сообщении.
Напомним, что волна закрытий частных вузов в стране прошла в 2024 году. Тогда в Министерстве образования Беларуси рассказали, сколько частных вузов осталось в стране и планируют ли их закрыть. По словам начальника главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Пищова, их дальнейшая деятельность зависит от учредителей и руководителей заведений.
Как сообщил Пищов, в Беларуси ранее оставалось работать пять частных вузов:
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Международный университет «МИТСО» (Минск, а также филиалы в Гомеле и Витебске),
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (Гомель),
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Институт современных знаний имени А.М. Широкова (Минск),
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Институт парламентаризма и предпринимательства (Минск),
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Международный институт управления и предпринимательства (Минск).