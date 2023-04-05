Ещё несколько белорусских рек вышли из берегов. В МЧС рассказали, где ждать новых подтоплений

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Опубликовано: 05.04.2023 13:23 , Обновлено: 05.04.2023

За прошедшие сутки еще несколько белорусских рек вышли из берегов - уровень воды в них превысил опасно высокие отметки. Как сообщили в Белгидрометцентре, в Жлобине объявили штормовое гидрологическое предупреждение из-за вышедшего из берегов Днепра. В свою очередь в МЧС показали фото с последствиям паводков по всей стране и рассказали, где ещё в ближайшее время ждать подтоплений.

Так, по состоянию на 5 апреля, опасная ситуация также складывается на притоке Западной Двины реке Улла у агрогородка Бочейково и на притоке Припяти реке Уборть у деревни Краснобережье, где уровень воды уже превысил опасные отметки.

Как сообщили в Белгидромете, уровень воды продолжает расти на таких реках, как Березина, Припять, Западная Двина, Неман, Вилия, Днепр.

Особые опасения вызывает ситуация в нижнем течении Сожа. Здесь вода поднимается с интенсивностью 1-70 см в сутки. При этом в ведомстве подчеркнули, что на большинстве рек вода находится на пойме. Какая ситуация складывается в самом Гомеле, который стоит непосредственно на Соже, можно посмотреть в фоторепортаже портала Onliner.

Фото: Onliner.by

По данным Белгидромет, ситуация с уровнем воды в реках на Гомельщине на 5 апреля такая:

Cож в Гомеле: 565 см. (+27 за сутки)

Ипуть в Добруше: 264 см. (+9 за сутки)

Днепр в Жлобине: 415 см. (+70 за сутки)

Днепр в Речице: 364 см. (+20 за сутки)

Днепр в Лоеве: 446 см. (+13 за сутки)

Припять в Петрикове: 796 см.(+2 за сутки)

Припять в Мозыре: 465 см. (+7 за сутки)

Припять в Наровле: 457 см. (+3 за сутки)

Беседь в Светиловичах: 346 см. (-10 за сутки)

Березина в Светлогорске: 621 см. (+4 за сутки).

В МЧС Витебской области показали фотографии с подтоплениями частных подворий и участков дорог. К 5 апреля к списку регионов, где зафиксированы подтопления из-за повышения уровня воды в реках и озерах, добавились Миорский и Лепельский районы.

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни погодная обстановка будет лишь способствовать повышению уровней воды и разгулу весеннего половодья на большинстве рек. Уже сейчас к опасно высоким отметкам вода подбирается на Западной Двине у Витебска , на Немане у Столбцов , на реке Щара у Слонима , на Днепре у Могилева , на Березине у Березино и на Припяти у Мозыря .

Между тем, кадрами весеннего половодья делятся и пользователи социальных сетей. например, вот так в эти дни выглядит дорога к городу Быхову, расположенному вниз по Днепру от Могилева.

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