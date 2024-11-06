Энергетики попросили минчан «не паниковать» из-за «зеленоватой» воды в кране. А пить можно?

Опубликовано: 06.11.2024 11:00 , Обновлено: 06.11.2024

Столичные энергетики призвали минчан "не паниковать", если в их домах вода в кране "изменила цвет и стала зеленоватой". "Всё под контролем!" - заверили на предприятии "Минскэнерго" и объяснили, что именно и зачем добавили в воду, а также можно ли пить такую воду.

“Зеленоватая” вода может пойти из крана в четырёх районах Минска:

Ленинском,

Заводском,

Советском,

Первомайском.

[info_b]Проверить, попадает ли ваш дом в этом году попадают в зону ввода в сетевую воду флуоресцеина, можно по ссылке.[/info_b]

Именно там специалисты Минских теплосетей будут применять особый краситель — флуоресцеин . Добавлять его в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей начнут с 11 ноября 2024 года и могут применять до конца отопительного сезона.

[info_b]Флуоресцеин — порошок от красного до красно-кирпичного цвета. Но при растворении в воде дает чрезвычайно сильную зеленую флуоресценцию. Запах у него отсутствует. Он используется не только для определения утечки воды в теплосетях, но и для подкраски лечебных солей, моющих средств, мыла, покраски морских опознавательных знаков, обеспечении спасательных комплектов летного состава, в качестве индикатора в геологоразведочных работах (трассерные исследования, исследования пластовых и околоскваженных вод с помощью индикаторов).[/info_b]

Этот краситель энергетики используют для быстрого обнаружения протечек (а также для выявления несанкционированного использования теплосетей) и для проверки герметичности водонагревателей.

Несмотря на то, что в “Минскэнерго” заявили об “абсолютной безопасности” флуоресцеина для здоровья человека (краситель официально одобрен Санэпиднадзором и разрешен к применению), если “зеленоватая” вода пошла из крана с питьевой водой, то для приготовления пищи ее использовать не рекомендуется. Ведь поскольку краситель добавляют в сетевую воду (то есть ту, что используется в системе отопления), это свидетельствует об аварии на каком-то участке трубопровода.

“Если вы заметите окрашенную воду в системах горячего водоснабжения или утечку зеленого оттенка, пожалуйста, как можно быстрее свяжитесь с нами”, - призвали в “Минскэнерго”.

[info_b]Контактные телефоны городской диспетчерской службы: 298-27-47; 298-27-27; 298-27-37.[/info_b]