Дорогая морковка, гнилые яблоки и не только. КГК пригрозил штрафами 16 белорусским магазинам

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Опубликовано: 23.12.2025 13:36 , Обновлено: 23.12.2025

Комитет госконтроля Беларуси (КГК) отчитался о проверке качества продуктов из стабфондов в магазинах Минской области. По её итогам нарушения нашли в 16 магазинах - им грозят штрафы, если оперативно не устранят нарушения. А в Витебской области похожую проверку устроила прокуратура. Без нарушений также не обошлось.

По информации КГК, основные нарушения в 16 проштрафившихся магазинах были связаны с продажей некачественных овощей и фруктов. Так, в Смиловичах Червенского района а одном из магазинов нашли картошку с множественными повреждениями, а в Березино – подгнившие яблоки, что наглядно продемонстрировали в ведомстве по фото.









Были и нарушения с точки зрения ассортимента. Так, в двух магазинах в Смолевичах и в Вилейке проверяющие не нашли обычной морковки. На прилавках была только мытая, которую можно продавать по более высокой цене. При этом, как выяснилось, на складе морковка была - её вынесли на зал после замечания госконтролёров.

Результатами проверки КГК поделился не только с руководством торговых точек и общественностью, но и с райисполкомами. В ведомстве предупредили, что если при повторной проверке в этих магазинах снова найдут нарушения, их могут привлечь к административной ответственности.

В частности, за отсутствие в продаже базовых овощей и фруктов из стабфондов в межсезонье магазин, как юрлицо, могут оштрафовать на 20 - 200 базовых величин (то есть до 8400 рублей сегодня ).

А в Витебской области проверку устроили в магазинах Сенненского района. В рейды вышли прокуроры и специалисты местного центра гигиены и эпидемиологии, то есть проверяли как документацию, соблюдение предельных цен на социально значимые товары, так и санитарно-эпидемиологических требований.Нарушения нашлись и там, и там.

Так, у одного “частника” в продаже оказался товар по “необоснованно завышенным” ценам (более чем в два раза допустимого предела) - картошка, мука, рис, спички и туалетную бумагу. В отношении нарушителя начали административный процесс за превышение максимальных торговых надбавок. Владельцу торговой точки грози штраф до 20 базовых величин (840 рублей).

Как и на Минщине, в некоторых магазинах на прилавках не оказалось базового ассортимента товаров - где-то не хватало мяса птицы, где-то - яиц, где-то всё той же моркови.

Эпидемиологи со свой стороны также выявили ряд нарушений. В одном из магазинов сотрудники пользовались старым, ржавым оборудованием и инвентарём, на других объектах посетовали на грязные прилавки. Кое-где продукты замораживали и размораживали по несколько раз, а где-то не соблюдали условия хранения продуктов питания.

В результате, в отношении одного из продавцов прокурор Сенненского района даже возбудил дисциплинарное производство – его уже привлекли к ответственности, но не уточнили, выписали ли штраф или ограничились нематериальным наказанием.