Домрачева во второй раз стала мамой

Опубликовано: 18.07.2023 19:07 , Обновлено: 18.07.2023

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева 17 июля во второй раз стала мамой. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

– Еще одно чудо в нашей семье, – написала она. Теперь в семье белорусской биатлонистки и норвежца Оле-Эйнара Бьерндалена вторая дочь. Старшая, Ксения, родилась в 2016 году.

Поклонники поздравили Дарью с рождением дочки: «Ура!!! Самая лучшая новость за последнее время!!!», «Пусть будет меньше проблем и только радость в семье!», «Поздравляю!!! Страна Вами гордится!», – написали они.

В НОК Беларуси сообщили, что роды у 36-летней Домрачевой прошли в Минске, где семья спортсменов проводит летние каникулы.

По словам супруга Дарьи, роды прошли по плану, а мама и ребенок чувствуют себя хорошо. «Имя пока не выбрали. Это сложно», – сказал он.

Дарья Домрачева закончила спортивную карьеру в 2018 году, после чего стала тренером женской сборной Китая по биатлону.